Un'analisi approfondita condotta dai ricercatori dell'Enea e della Banca d'Italia ha rivelato un impatto significativo dello smart working sulla riduzione delle emissioni di CO2. Lo studio, basato su un'ampia raccolta di 4.255 risposte ottenute tramite un questionario somministrato al personale della Banca d'Italia, evidenzia come il lavoro da remoto possa abbattere le emissioni fino al 75%. Questo notevole taglio è attribuibile principalmente alla drastica diminuzione degli spostamenti quotidiani casa-lavoro, quantificando in modo preciso i benefici ambientali del telelavoro rispetto al pendolarismo tradizionale e offrendo una prospettiva chiara sull'efficacia di questa modalità lavorativa.

Impatto sulle emissioni e abitudini di spostamento

I risultati dello studio sono eloquenti e dimostrano un netto vantaggio ambientale del lavoro agile: in una singola giornata di lavoro da remoto, le emissioni medie pro-capite si attestano a soli 1,1 kg di CO₂e. Questo dato è circa quattro volte inferiore rispetto alle emissioni generate dal pendolarismo casa-lavoro, che raggiungono i 4,1 kg di CO₂e per persona. L'analisi ha anche dettagliato la ripartizione delle emissioni aggiuntive legate ai consumi energetici domestici durante il telelavoro: il 63% è dovuto al riscaldamento, il 29% al raffrescamento, mentre l'utilizzo di computer e illuminazione incide per un più modesto 8%.

Lo studio ha inoltre esaminato le abitudini di spostamento del personale.

La distanza media percorsa per raggiungere il luogo di lavoro è stata di 22,2 chilometri, con un tempo di percorrenza medio di 42 minuti. Per i telelavoratori, questa distanza media sale a 78,4 chilometri, richiedendo circa 87 minuti di viaggio, sottolineando ulteriormente il potenziale risparmio di emissioni derivante dalla riduzione degli spostamenti. I mezzi di trasporto più diffusi tra i dipendenti sono il treno (39%) e l'auto privata (38%). Tra le auto impiegate, la maggioranza (70%) è alimentata a gasolio o benzina, seguita dalle ibride tradizionali (14%), dai veicoli a Gpl o metano (10%), e da un minor numero di ibride plug-in ed elettriche (entrambe al 3%). Una quota del 13% del personale raggiunge il luogo di lavoro a piedi, mentre meno del 4% opta per moto, biciclette o monopattini elettrici.

Smart working: una strategia per la sostenibilità energetica

Il gruppo multidipartimentale Enea ha evidenziato con forza come il lavoro da remoto rappresenti una soluzione concreta ed efficace per la riduzione dei consumi energetici. Questa posizione è in linea con le raccomandazioni dell'International Energy Agency (IEA), che promuove attivamente l'adozione dello smart working come strumento chiave per contenere la domanda energetica complessiva e mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi sui consumatori. Lo studio sottolinea, dunque, che la scelta di adottare il telelavoro può contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e alla diminuzione delle emissioni climalteranti, offrendo benefici sia ecologici che economici per la collettività.