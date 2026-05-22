Un team internazionale di ricercatori ha recentemente completato la ricostruzione della struttura profonda della caldera dei Campi Flegrei, un'area vulcanica di cruciale importanza situata a ovest di Napoli. Questo studio innovativo, pubblicato sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, si è avvalso di un'approfondita analisi di dati sismici raccolti negli ultimi anni, fornendo una mappa dettagliata della caldera che si estende fino a una profondità di 8 chilometri. L'obiettivo primario della ricerca è stato quello di migliorare la comprensione dei complessi meccanismi geologici che caratterizzano uno dei sistemi vulcanici più monitorati e studiati a livello globale.

La metodologia e le scoperte chiave

La ricerca ha visto la partecipazione di importanti istituzioni scientifiche, sia italiane che straniere, tra cui l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Gli studiosi hanno impiegato avanzate tecniche di tomografia sismica, un metodo che permette di "vedere" all'interno della Terra analizzando la propagazione delle onde generate da terremoti locali e regionali. Questo approccio ha consentito di mappare con precisione le variazioni nelle proprietà delle rocce sottostanti la caldera, rivelando dettagli inediti sulla sua conformazione interna.

Attraverso l'analisi di queste onde, è stata individuata la presenza di zone a bassa velocità sismica, interpretate come aree particolarmente ricche di fluidi o parzialmente fuse.

Queste regioni, localizzate a profondità significative all'interno della caldera, suggeriscono la presenza di serbatoi o condotti magmatici. Secondo gli autori dello studio, questa nuova e dettagliata mappa geofisica "contribuisce in modo significativo a comprendere meglio la dinamica interna del sistema vulcanico", offrendo una visione più chiara dei processi che alimentano l'attività dei Campi Flegrei.

I Campi Flegrei: un sistema vulcanico complesso e monitorato

I Campi Flegrei rappresentano un'area di studio fondamentale per la vulcanologia mondiale, non solo per la loro intrinseca complessità geologica ma anche per la loro vicinanza a zone densamente abitate dell'area metropolitana di Napoli.

La caldera, la cui formazione risale a circa 39.000 anni fa, è celebre per fenomeni come il bradisismo, ovvero i ciclici sollevamenti e abbassamenti del suolo, e per una significativa attività idrotermale, manifestata da fumarole e sorgenti termali.

La costante sorveglianza di questa regione è affidata all'Osservatorio Vesuviano dell'INGV, che svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio vulcanico e sismico della Campania. Le informazioni ottenute da studi come questo sono considerate di vitale importanza per migliorare la comprensione dei processi che avvengono nelle profondità del sottosuolo e per affinare i modelli di rischio vulcanico nell'area. La caldera dei Campi Flegrei si estende su una superficie di circa 150 chilometri quadrati, interessando direttamente diversi comuni, tra cui spiccano Pozzuoli e Bacoli, rendendo la ricerca scientifica un pilastro fondamentale per la sicurezza e la gestione del territorio.