Il Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi, Fabio Ciciliano, ha ufficialmente annunciato la firma di un importante protocollo d'intesa con Anas. Questa collaborazione strategica è finalizzata a un significativo rafforzamento della videosorveglianza nelle aree più a rischio della Campania. L'accordo, presentato il 15 maggio 2026, rappresenta un passo cruciale per potenziare i sistemi di controllo lungo le principali arterie stradali che attraversano le zone maggiormente esposte al fenomeno dei roghi illegali di rifiuti.

La sinergia tra le due entità prevede l'installazione di nuove telecamere all'avanguardia e l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza già operativi.

L'obiettivo primario è monitorare in modo ancora più efficace il territorio, prevenendo attivamente le attività illecite legate allo smaltimento abusivo dei rifiuti. Ciciliano ha ribadito con forza che l'attività di videosorveglianza costituisce uno strumento essenziale per il contrasto ai reati ambientali e per la tutela della salute pubblica. Il protocollo stabilisce, inoltre, una condivisione tempestiva e strutturata dei dati raccolti tra tutte le istituzioni coinvolte, garantendo così un intervento rapido e coordinato in caso di segnalazioni di illeciti.

Sinergia operativa e obiettivi di controllo ambientale

Il protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e Anas delinea una stretta sinergia operativa, che si concretizzerà nella messa a disposizione delle infrastrutture tecnologiche già presenti sulla vasta rete stradale gestita da Anas.

Le nuove telecamere saranno installate in punti strategici, individuati come i più sensibili attraverso un'accurata mappatura delle aree a rischio. Questo accordo si inserisce pienamente nel quadro delle numerose iniziative già avviate per contrastare con decisione il fenomeno dei roghi tossici e per migliorare complessivamente la sicurezza ambientale nelle province campane interessate, offrendo una risposta più robusta e tecnologicamente avanzata.

Il mandato del Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi

Il Commissario straordinario per la Terra dei Fuochi è una figura istituzionale di alto profilo, nominata direttamente dal Governo con il compito di coordinare tutte le attività di prevenzione e di contrasto ai reati ambientali.

Il suo operato si concentra specificamente nelle aree della Campania più duramente colpite dal fenomeno dei roghi di rifiuti. L'ufficio del Commissario promuove con determinazione azioni di monitoraggio costante, realizza interventi di bonifica mirati e avvia importanti iniziative di sensibilizzazione. Queste ultime sono rivolte sia alla popolazione locale sia agli enti territoriali, con l'obiettivo finale di ridurre drasticamente l'impatto devastante delle attività illecite sull'ambiente e, di conseguenza, sulla salute dei cittadini, garantendo un futuro più sicuro e sostenibile per la regione.