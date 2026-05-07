Oltre 3.100 kg di rifiuti raccolti in due giorni lungo le spiagge venete. È il risultato del Weekend del Mare 2026 che si è tenuto il 2 e il 3 maggio l’iniziativa organizzata da Plastic Free Onlus che ha coinvolto quasi 300 volontari da Rosolina a Bibione. Un’operazione che non si limita alla pulizia, ma che punta a trasformare il rifiuto in materia prima seconda, aprendo la strada a un’economia circolare sempre più concreta.
Plastica marina: da scarto a risorsa
Tra i materiali più raccolti:
reti per mitili
tappi
mozziconi
frammenti di plastica dura
Grazie alla catalogazione “citizen science”, questi rifiuti vengono analizzati e avviati a processi di riciclo avanzato: granuli polimerici per tessuti tecnici, arredi urbani, componenti industriali.
Ma non solo plastica: anche stracci e tessuti entrano nel ciclo virtuoso
Il modello del rifiuto che diventa risorsa si sta estendendo a materiali spesso ignorati:
Stracci e vecchi indumenti — trasformati in fibre rigenerate per imbottiture, pannelli fonoassorbenti, filati ricostruiti.
Tessuti misti — separati con tecnologie ottiche e rilavorati in materiali tecnici.
Scarti di cotone — ottimi per produrre cellulosa e carta riciclata di alta qualità.
Giocattoli rotti: un tesoro nascosto
I giocattoli, spesso composti da plastiche dure di ottima qualità, diventano:
granuli per stampaggio
componenti per arredi scolastici
nuovi giochi ricostruiti destinati a progetti sociali
Molti comuni stanno già sperimentando “isole del giocattolo”, dove ciò che è rotto viene smontato e recuperato pezzo per pezzo.
Oggetti domestici: il riciclo che non ti aspetti
Anche materiali come:
secchi rotti
contenitori rigidi
piccoli utensili
possono essere rilavorati in pannelli modulari, pavimentazioni da esterno, elementi per l’edilizia leggera.