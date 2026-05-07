Oltre 3.100 kg di rifiuti raccolti in due giorni lungo le spiagge venete. È il risultato del Weekend del Mare 2026 che si è tenuto il 2 e il 3 maggio l’iniziativa organizzata da Plastic Free Onlus che ha coinvolto quasi 300 volontari da Rosolina a Bibione. Un’operazione che non si limita alla pulizia, ma che punta a trasformare il rifiuto in materia prima seconda, aprendo la strada a un’economia circolare sempre più concreta.

Plastica marina: da scarto a risorsa

Tra i materiali più raccolti:

reti per mitili

tappi

mozziconi

frammenti di plastica dura

Grazie alla catalogazione “citizen science”, questi rifiuti vengono analizzati e avviati a processi di riciclo avanzato: granuli polimerici per tessuti tecnici, arredi urbani, componenti industriali.

Ma non solo plastica: anche stracci e tessuti entrano nel ciclo virtuoso

Il modello del rifiuto che diventa risorsa si sta estendendo a materiali spesso ignorati:

Stracci e vecchi indumenti — trasformati in fibre rigenerate per imbottiture, pannelli fonoassorbenti, filati ricostruiti.

Tessuti misti — separati con tecnologie ottiche e rilavorati in materiali tecnici.

Scarti di cotone — ottimi per produrre cellulosa e carta riciclata di alta qualità.

Giocattoli rotti: un tesoro nascosto

I giocattoli, spesso composti da plastiche dure di ottima qualità, diventano:

granuli per stampaggio

componenti per arredi scolastici

nuovi giochi ricostruiti destinati a progetti sociali

Molti comuni stanno già sperimentando “isole del giocattolo”, dove ciò che è rotto viene smontato e recuperato pezzo per pezzo.

Oggetti domestici: il riciclo che non ti aspetti

Anche materiali come:

secchi rotti

contenitori rigidi

piccoli utensili

possono essere rilavorati in pannelli modulari, pavimentazioni da esterno, elementi per l’edilizia leggera.