Con l'installazione di nuove stazioni, salgono a undici i punti di monitoraggio sismico attivi nel territorio di Caggiano, in provincia di Salerno. L'ampliamento della rete sui Monti di Caggiano si inserisce nelle attività coordinate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nell'ambito di ISNet, l'Irpinia Seismic Network. Questo potenziamento rafforza la capacità di osservazione dei fenomeni sismici in un'area cruciale dell'Appennino meridionale.

Caggiano è classificata come zona sismica 1, la categoria di massima pericolosità in Italia, ed è attraversata dalla faglia di Caggiano.

Questa struttura geologica è oggetto di studio per comprendere la sismicità dell'Appennino meridionale. Il sistema di faglie dei Monti della Maddalena si estende per circa 17 chilometri, con evidenze di eventi sismici storici. L'intervento mira a migliorare la raccolta dati, essenziale per la ricerca scientifica e la prevenzione. Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha evidenziato l'importanza di queste installazioni come strumenti fondamentali per conoscere il territorio e contribuire alla sicurezza della comunità.

Il ruolo strategico di ISNet nel monitoraggio sismico

La rete ISNet è una delle principali infrastrutture di ricerca dedicate allo studio della sismicità dell'Italia meridionale.

Essa costituisce la base per lo sviluppo di sistemi sperimentali di allerta precoce per i terremoti nel Paese. L'ampliamento delle stazioni a Caggiano si inserisce in questa strategia di rafforzamento del monitoraggio nelle aree interne, con l'obiettivo di aumentare tempestività e precisione nella raccolta dei dati sismici, cruciali per la protezione civile.

L'innovazione degli Osservatori Sismici Urbani (OSU)

L'INGV promuove diverse reti di osservazione sismica, con gli Osservatori Sismici Urbani (OSU) in aree ad alta pericolosità come Messina e Reggio Calabria. Queste reti, equipaggiate con sensori accelerometrici ad alta dinamica, trasmettono dati in tempo reale alle sale operative. Forniscono informazioni dettagliate per la prevenzione del rischio e la pianificazione degli interventi di emergenza.

Gli OSU permettono di analizzare la distribuzione dello scuotimento a micro-scala nel tessuto urbano. Se integrate con sistemi di monitoraggio strutturale (Structural Health Monitoring, SHM), queste installazioni consentono anche di valutare la risposta degli edifici durante gli eventi sismici, per una sicurezza completa.