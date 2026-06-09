La Regione Campania ha ufficialmente dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, un provvedimento che entrerà in vigore a partire dal 15 giugno e si estenderà fino al 30 settembre. Questa decisione, resa pubblica attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione, interessa l'intero territorio regionale e rappresenta una misura straordinaria e necessaria per la prevenzione e il contrasto agli incendi. Ogni anno, infatti, le aree boschive campane sono particolarmente colpite da roghi durante i mesi estivi, un periodo caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli alla loro propagazione.

L'obiettivo primario è salvaguardare il patrimonio naturale e la sicurezza dei cittadini.

Misure di Prevenzione e Divieti Specifici

Il decreto regionale definisce con chiarezza una serie di divieti stringenti, validi per l'intera durata del periodo di grave pericolosità. Durante questi mesi, sono categoricamente proibite tutte le attività che possano potenzialmente innescare un incendio all'interno o in prossimità delle aree boschive. Tra queste, rientrano l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco, la combustione di residui vegetali, l'utilizzo di apparecchi a fiamma libera e l'impiego di motori o strumenti capaci di generare scintille. Particolare attenzione è rivolta anche al divieto di fuochi d'artificio e di qualsiasi attività pirotecnica nelle zone identificate come a rischio incendi.

La normativa sottolinea, inoltre, l'importanza cruciale della collaborazione cittadina: chiunque dovesse avvistare un principio di incendio è tenuto a segnalarlo con la massima tempestività ai numeri di emergenza dedicati, contribuendo attivamente alla rapidità dell'intervento e alla limitazione dei danni.

Il Contesto Territoriale e la Strategia Operativa

La Regione Campania, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione del territorio, detiene il compito fondamentale di coordinare l'intero sistema di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Il suo vasto territorio è caratterizzato dalla presenza di numerose aree boschive e parchi naturali, ecosistemi di grande valore ambientale che, specialmente durante la stagione estiva, si trovano a essere particolarmente esposti al rischio incendi.

Le cause principali di questa vulnerabilità sono le elevate temperature persistenti e i prolungati periodi di siccità, fattori che rendono la vegetazione secca e facilmente infiammabile, facilitando la rapida propagazione delle fiamme.

Per garantire un'efficace risposta a questa minaccia, il sistema regionale di protezione civile opera in stretta sinergia con il Corpo forestale. Questa collaborazione è essenziale per il monitoraggio costante delle aree considerate a rischio incendi e per assicurare un intervento tempestivo in ogni situazione di emergenza. L'insieme delle misure straordinarie adottate non ha solo lo scopo di ridurre drasticamente il numero di incendi che divampano ogni anno, ma anche quello di salvaguardare in maniera integrale il prezioso patrimonio naturale della regione e di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini residenti o frequentatori delle zone interessate. L'impegno è massimo per mitigare gli effetti devastanti dei roghi e preservare la biodiversità e la bellezza paesaggistica campana.