La celebre fioritura della Piana di Castelluccio di Norcia, evento naturale che ogni anno trasforma il Pian Grande in un immenso mosaico di colori vivaci, si presenta quest'anno in una veste inaspettatamente dimessa. Il fenomeno, che tradizionalmente tra la metà di giugno e i primi giorni di luglio attira migliaia di visitatori e appassionati nel cuore dei Monti Sibillini, è stato significativamente penalizzato da un andamento climatico anomalo che ha compromesso la sua consueta magnificenza.

Clima avverso e fioritura ridotta a Castelluccio

Le condizioni meteorologiche degli ultimi mesi hanno avuto un impatto determinante.

Gianni Coccia, assessore del Comune di Norcia e storico agricoltore, nonché socio della cooperativa della lenticchia di Castelluccio, ha evidenziato come "ha piovuto praticamente fino al 20-25 maggio, poi è arrivata una siccità eccezionale. Probabilmente questo è l’anno più siccitoso che io ricordi. I fiori si sono praticamente bruciati". Questa drastica variazione ha impedito la regolare crescita di molte specie spontanee e delle stesse coltivazioni di lenticchia, che sono parte integrante del paesaggio e dell'economia locale. Di conseguenza, la fioritura appare notevolmente più povera rispetto agli anni precedenti, con una netta prevalenza del rosso dei papaveri, mentre le altre essenze floreali non sono riuscite a svilupparsi in modo uniforme e rigoglioso.

La Piana di Castelluccio: un patrimonio naturale in pericolo

La Piana di Castelluccio di Norcia è un gioiello incastonato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un'area protetta di circa 70.000 ettari istituita nel 1993, che si estende tra Umbria e Marche. Il parco è rinomato per la sua straordinaria biodiversità e per i suoi paesaggi mozzafiato, tra cui spicca proprio la fioritura di Castelluccio, universalmente riconosciuta come uno degli eventi naturali più suggestivi e attesi d'Italia. Ogni anno, questo spettacolo cromatico richiama fotografi, naturalisti e turisti da ogni angolo del paese, generando un importante indotto per l'economia locale, strettamente legata anche alle produzioni tipiche come la pregiata lenticchia di Castelluccio IGP.

La situazione attuale, caratterizzata da una fioritura "spenta" e meno variegata, rappresenta un'evidente anomalia rispetto alla consueta esplosione di colori che rende unica la piana in questo periodo. Questo scenario sottolinea con forza l'impatto significativo che le variazioni climatiche possono esercitare non solo sui delicati equilibri dei fenomeni naturali, ma anche sulle attività agricole e sulle tradizioni culturali profondamente radicate nel territorio.