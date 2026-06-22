La Regione Campania segue con massima attenzione l'incendio divampato nella notte presso lo stabilimento Termoplast di Sarno. Le fiamme hanno interessato materiali da imballaggio: bobine di polipropilene, cartoni, vaschette e film plastici. Fin dalle prime ore, attivate le procedure di monitoraggio ambientale.

Monitoraggio e Analisi della Qualità dell'Aria

L'Arpac, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, è intervenuta avviando il campionamento per verificare la qualità dell'aria. L'agenzia si concentra su diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili e PM10.

I primi risultati sulle diossine saranno disponibili entro 36 ore, rispettando i tempi tecnici.

Coordinamento Istituzionale e Tutela della Salute

L'assessora all'Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, ha evidenziato il costante raccordo della Regione con gli enti impegnati nell'emergenza. Ha ringraziato il Corpo dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento e Arpac per la tempestività del monitoraggio. Ringraziato anche il Prefetto di Salerno per il tavolo tecnico di coordinamento, essenziale per la collaborazione istituzionale.

I rilievi tecnici confermano l'avvio immediato del campionamento, che proseguirà nei prossimi giorni per una valutazione puntuale degli effetti sull'ambiente e sulla qualità dell'aria.

Pecoraro ha ribadito l'importanza di affidarsi ai dati degli organismi tecnici competenti. Le strutture regionali monitorano gli sviluppi per garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. La Regione ha assicurato massimo supporto e piena trasparenza nell'informazione ai cittadini.

Impegno Continuo per la Sicurezza Ambientale

La Regione Campania continuerà a monitorare costantemente l'evoluzione della situazione, in stretto coordinamento con le autorità competenti. Saranno forniti aggiornamenti basati su evidenze tecniche e scientifiche dai controlli in corso, riaffermando l'impegno per la tutela ambientale e la sicurezza della popolazione.