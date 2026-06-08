Il Mediterraneo continua a cambiare volto e questa volta a far parlare è un piccolo crostaceo dal nome ingannevole: gambero rosso, ma non quello di Mazara. Si tratta invece di una specie aliena, il Trachysalambria palaestinensis, avvistata e confermata nelle acque del Siracusano. Una scoperta che gli esperti definiscono “un segnale chiaro del nuovo Mediterraneo che sta nascendo”.

Secondo i ricercatori, questo gambero proviene dal Mar Rosso e ha raggiunto le nostre acque grazie al progressivo riscaldamento del mare e alla sempre maggiore apertura biologica del Canale di Suez.

Una volta arrivato, ha trovato condizioni perfette per stabilirsi: acque più calde, ecosistemi adatti e meno competizione.

Gli studiosi avvertono che la specie potrebbe già essere presente in altre zone della Sicilia e che la sua diffusione va monitorata con attenzione. Il rischio? Competizione con le specie autoctone, alterazione delle catene alimentari e nuovi equilibri ecologici difficili da prevedere.

Il Mediterraneo, intanto, continua a trasformarsi: da mare temperato a mare subtropicale, sempre più popolato da organismi provenienti da lontano. E il gambero rosso “alieno” è solo l’ultimo tassello di una storia che sta riscrivendo la biodiversità del nostro mare.

Surriscaldamento del Mediterraneo: i dati essenziali

Aumento medio di +1,5°C rispetto all’era preindustriale, più rapido della media globale.

Riscaldamento del 20% più veloce rispetto agli oceani del pianeta.

Primavere ed estati anticipate , con ondate di calore marine sempre più frequenti.

Perdita di habitat sensibili, come le praterie di Posidonia.

Specie aliene già presenti nel Mediterraneo