Il Mediterraneo continua a cambiare volto e questa volta a far parlare è un piccolo crostaceo dal nome ingannevole: gambero rosso, ma non quello di Mazara. Si tratta invece di una specie aliena, il Trachysalambria palaestinensis, avvistata e confermata nelle acque del Siracusano. Una scoperta che gli esperti definiscono “un segnale chiaro del nuovo Mediterraneo che sta nascendo”.
Secondo i ricercatori, questo gambero proviene dal Mar Rosso e ha raggiunto le nostre acque grazie al progressivo riscaldamento del mare e alla sempre maggiore apertura biologica del Canale di Suez.
Una volta arrivato, ha trovato condizioni perfette per stabilirsi: acque più calde, ecosistemi adatti e meno competizione.
Gli studiosi avvertono che la specie potrebbe già essere presente in altre zone della Sicilia e che la sua diffusione va monitorata con attenzione. Il rischio? Competizione con le specie autoctone, alterazione delle catene alimentari e nuovi equilibri ecologici difficili da prevedere.
Il Mediterraneo, intanto, continua a trasformarsi: da mare temperato a mare subtropicale, sempre più popolato da organismi provenienti da lontano. E il gambero rosso “alieno” è solo l’ultimo tassello di una storia che sta riscrivendo la biodiversità del nostro mare.
Surriscaldamento del Mediterraneo: i dati essenziali
Aumento medio di +1,5°C rispetto all’era preindustriale, più rapido della media globale.
Riscaldamento del 20% più veloce rispetto agli oceani del pianeta.
Primavere ed estati anticipate, con ondate di calore marine sempre più frequenti.
Perdita di habitat sensibili, come le praterie di Posidonia.
Specie aliene già presenti nel Mediterraneo
Pesce scorpione — predatore invasivo, velenoso, in rapida espansione.
Granchio blu — altamente competitivo, impatta su molluschi e pesca locale.
Pesce flauto — specie lessepsiana che altera le catene alimentari.
Medusa nomade — proliferazione favorita dal caldo e dalla scarsità di predatori.