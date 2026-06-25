La Rago Coop, azienda storica della Piana del Sele, si conferma un punto di riferimento nel settore agricolo, forte di una tradizione familiare che affonda le radici nel 1892. Antonio Rago, socio della cooperativa e presidente di Anga Campania, ha sottolineato l'intreccio tra la storia aziendale, quella familiare e del territorio, evolutasi per oltre quattro generazioni nell'agricoltura italiana.

Specializzata nella produzione di insalate di quarta gamma e di erbe aromatiche, la cooperativa vanta una solida presenza sui mercati nazionali ed europei.

La crescita si fonda su tre principi cardine: innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle persone.

Il sostegno europeo e la leadership agricola italiana

Il contributo dell’Unione Europea, attraverso la Politica Agricola Comune e specifici programmi, è stato cruciale per la modernizzazione e la competitività della Rago Coop. I finanziamenti europei hanno sostenuto investimenti in innovazione e sostenibilità ambientale, rafforzando la posizione dell'azienda sui mercati. L'Italia si conferma primo Paese europeo per valore aggiunto agricolo (oltre 44 miliardi di euro), seguita da Francia, Germania e Spagna, con l'intera filiera agroalimentare che genera circa 81 miliardi di euro di valore aggiunto.

La Piana del Sele, in questo contesto, è riconosciuta come una delle principali aree orticole italiane, specializzata nella produzione di insalate e ortaggi freschi, beneficiando di condizioni pedoclimatiche favorevoli e di un'efficiente rete infrastrutturale per la distribuzione.

Prospettive future e il valore del Made in Italy

Per il futuro, la Rago Coop intende proseguire gli investimenti in innovazione, sostenibilità e nella promozione del Made in Italy. L'azienda mira a rafforzare la propria presenza sui mercati nazionali ed europei, anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale. Rago ha evidenziato come i fondi europei siano un investimento strategico, fondamentale per un'agricoltura italiana più moderna, competitiva e sostenibile.

Come presidente di Anga Campania, Antonio Rago identifica nel ricambio generazionale una sfida prioritaria per il settore. L'obiettivo è rendere l'agricoltura più attrattiva per i giovani, dimostrando che “oggi è possibile fare impresa grazie all'agricoltura” e valorizzando le opportunità del comparto nella Piana del Sele.