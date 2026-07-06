Trecento chilogrammi di reti fantasma sono stati rimossi dai fondali del Mar Ligure, al largo delle Secche di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia. L’intervento, coordinato dall’organizzazione no profit Worldrise, impegnata nella conservazione del mare, ha avuto come obiettivo primario la salvaguardia delle foreste di gorgonie. Questi organismi marini ramificati creano habitat complessi e ricchi di biodiversità, offrendo rifugio e protezione a numerose specie marine.

Le reti fantasma rappresentano una delle minacce più persistenti per gli ecosistemi marini.

Una volta disperse, possono rimanere attive per anni, continuando a intrappolare pesci, crostacei e altri organismi, e causando danni significativi agli habitat attraverso il loro trascinamento sui fondali. L’operazione condotta nelle Secche di Santo Stefano al Mare ha permesso di liberare vaste porzioni di foreste di gorgonie, habitat da cui si stima dipendano oltre 1.600 specie per la loro crescita, alimentazione e protezione.

L'importanza delle foreste di gorgonie e l'intervento di Worldrise

L’azione di recupero delle reti fantasma è stata cruciale per la tutela delle foreste di gorgonie, considerate fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi sottomarini. Mariasole Bianco, biologa marina e presidente di Worldrise, ha sottolineato l’urgenza di tali interventi: “Le reti fantasma sono una minaccia silenziosa che continua ad agire anche quando non è più visibile.

Recuperare questi materiali significa restituire spazio alla vita marina, proteggere habitat fondamentali come le foreste di gorgonie e trasformare la tutela del mare in un’azione concreta”.

Grazie alla loro struttura ramificata, le foreste di gorgonie creano vere e proprie ‘metropoli’ sottomarine. Questi habitat sono essenziali per la sopravvivenza di molte specie marine, garantendo condizioni favorevoli per la crescita e la riproduzione. La rimozione delle reti fantasma contribuisce in modo significativo a ripristinare l’equilibrio ecologico e a ridurre i rischi per la fauna marina locale, preservando la vitalità di questi preziosi ambienti.

Worldrise: impegno per la conservazione marina

Worldrise è un’organizzazione no profit italiana interamente dedicata alla conservazione dell’ambiente marino.

L’associazione promuove attivamente progetti di tutela, sensibilizzazione e recupero degli habitat marini, ponendo particolare attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità. Le attività di Worldrise spaziano dagli interventi diretti, come la rimozione di rifiuti e reti fantasma, a campagne di educazione ambientale e collaborazioni strategiche con enti pubblici e privati per la salvaguardia del mare.

L’impegno di Worldrise si estende su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo volontari, esperti e comunità locali in numerose iniziative. L’obiettivo primario dell’organizzazione è quello di promuovere una cultura della responsabilità ambientale e di favorire la partecipazione attiva nella protezione degli ecosistemi marini, garantendo un futuro più sano e sostenibile per i nostri mari.