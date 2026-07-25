Le montagne abruzzesi hanno registrato il 25 luglio 2026 temperature tipicamente invernali, con il termometro sceso sotto lo zero a Pescocostanzo. La località, situata a 1.260 metri di altitudine, ha toccato i -0,2 gradi Celsius. Un calo termico repentino ha interessato anche altre aree montane: a Piani di Pezza, a 1.450 metri, la temperatura ha raggiunto 0,4 gradi, mentre sull’altopiano delle Cinque Miglia, a 1.250 metri, si sono misurati 1,6 gradi.

Questo insolito raffreddamento è giunto dopo un periodo caratterizzato da un’ondata di calore che aveva spinto le temperature oltre i 30 gradi anche in quota.

Parallelamente, nelle aree costiere e nelle vallate abruzzesi, il clima ha mantenuto i suoi valori estivi, superando i 30 gradi. Gli esperti hanno indicato che, a seguito di questo deciso calo, le temperature sono previste in graduale aumento, specialmente nelle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico.

Clima insolitamente fresco nelle città abruzzesi

Il 25 luglio 2026 ha visto l’Abruzzo vivere una giornata dal clima decisamente fresco per il periodo. Le temperature massime nelle principali città regionali sono rimaste sotto la media stagionale: Chieti ha registrato 17 gradi, Teramo 16 gradi e Pescara 19 gradi. Questa situazione ha creato un’atmosfera più primaverile che pienamente estiva, con un contesto termico complessivamente gradevole ma lontano dal caldo intenso che solitamente caratterizza la fine di luglio.

Le previsioni indicano un graduale aumento della nuvolosità dalle prime ore della mattinata di domenica, con intensificazione nel pomeriggio e tardo pomeriggio. Sono attesi possibili rovesci e temporali, con maggiore probabilità sulla Marsica, sull’Alto Sangro e localmente nell’Aquilano. Questi fenomeni si estenderanno poi verso le zone montuose e pedemontane del versante adriatico nel tardo pomeriggio.

Dettagli sulle condizioni climatiche e prospettive

Il quadro termico generale dell’Abruzzo si è presentato dunque come particolarmente fresco per la stagione, rendendo necessario un abbigliamento più pesante rispetto alle consuete aspettative estive. L’atmosfera temperata ha comunque favorito le attività all’aperto nelle ore centrali della giornata, sebbene l’estate, per questa specifica giornata, abbia fatto registrare un passo indietro rispetto ai suoi standard climatici di fine luglio.

Il progressivo aumento delle temperature atteso nei prossimi giorni, in particolare nelle valli interne e sulle aree adriatiche, dovrebbe riportare i valori più in linea con la stagione. Si chiude così questa parentesi di clima insolitamente fresco e di valori quasi invernali sulle montagne abruzzesi.