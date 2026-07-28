Liguria ed Emilia-Romagna, con le Autorità di bacino, hanno siglato un'intesa preliminare per il rilascio di 4 milioni di metri cubi d'acqua dall'invaso del Brugneto (Genova) al piacentino durante la stagione irrigua (15 maggio-15 settembre). L'accordo, firmato a Firenze con il ministro Musumeci, stabilisce regole chiare e scientificamente fondate, superando i 2,5 milioni di metri cubi della concessione originaria del 1962 (scaduta nel 2024). È previsto un possibile aumento del volume, ma solo garantendo che i fabbisogni idropotabili di Genova siano sempre soddisfatti.

Meccanismo di garanzia e importanza del Brugneto

L'intesa introduce un meccanismo di garanzia reciproca: i rilasci avverranno se il livello dell'invaso si manterrà sopra una soglia minima (calcolata su oltre cinquant'anni di dati storici), assicurando il servizio idrico a Genova e la salvaguardia del corso d'acqua. Il Brugneto è la principale fonte idrica per l'area genovese e alimenta, tramite il Trebbia, un importante distretto agricolo della pianura padana.

Il presidente ligure Marco Bucci ha elogiato il confronto basato su dati scientifici e la collaborazione istituzionale per trovare soluzioni complesse. Il presidente emiliano Michele de Pascale ha ribadito che la procedura condivisa "non intacchi in alcun modo il fabbisogno idropotabile della città metropolitana di Genova".

Il segretario generale dell'Autorità di bacino ha definito l'accordo un "successo per tutti" e l'inizio di una nuova stagione di condivisione delle politiche idriche del bacino.

Contesto e bilanciamento esigenze idriche

L'invaso del Brugneto (25 milioni di metri cubi) si trova al confine Piacenza-Genova, in Liguria. Solo 2,5 milioni di metri cubi erano destinati al Trebbia (concessione 1962, scaduta 2024). Le richieste piacentine per più acqua sono state oggetto di confronto. Tredici sindaci del Trebbia, guidati dalla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, hanno visitato la diga, constatando acqua nell'invaso ma un Trebbia "secco". Pur ribadendo la priorità per Genova, hanno espresso la necessità di salvaguardare il proprio territorio. Questo accordo rappresenta una nuova regolamentazione condivisa per bilanciare esigenze idropotabili e irrigue, garantendo la risorsa a entrambe le aree.