Un grave allarme è stato lanciato da Coldiretti Puglia riguardo la situazione delle angurie nelle campagne della provincia di Taranto. Il caldo estremo e la cronica mancanza di acqua per l’irrigazione stanno causando danni devastanti alle coltivazioni, con perdite che possono raggiungere il 60% del raccolto. Le angurie, infatti, vengono letteralmente cotte dal sole direttamente nei campi, un fenomeno che compromette irrimediabilmente la loro qualità e vendibilità.

Le condizioni climatiche eccezionalmente avverse, caratterizzate da temperature elevate e una scarsità idrica persistente, provocano scottature, spaccature e alterazioni significative della polpa dei frutti.

Questi danni rendono gran parte della produzione invendibile, generando perdite di raccolto stimate tra il 50% e il 60% per le aziende agricole del Tarantino. Coldiretti Puglia sottolinea come l’assenza di un’adeguata disponibilità idrica stia compromettendo la normale maturazione delle angurie, mettendo a rischio una delle produzioni simbolo della regione.

Danni ingenti e impatto economico per le aziende agricole

La situazione è particolarmente critica nella provincia di Taranto, un territorio dove la coltivazione delle angurie rappresenta una vera e propria produzione di eccellenza. Qui, la carenza d’acqua, già un problema strutturale, aggrava ulteriormente gli effetti delle ondate di calore, amplificando le difficoltà per gli agricoltori.

Le perdite di prodotto, che possono arrivare fino al 60%, hanno un impatto economico estremamente rilevante per l'intero comparto agricolo locale, minacciando la sostenibilità delle imprese.

Di fronte a questo scenario preoccupante, Coldiretti Puglia ha ribadito con forza l’urgenza di interventi concreti. È considerato indispensabile accelerare gli investimenti sulle infrastrutture idriche, incrementare la capacità di accumulo dell’acqua e assicurare una gestione più efficiente di questa risorsa. L'organizzazione agricola evidenzia che l’acqua è oggi più che mai un elemento strategico per la salvaguardia del futuro dell’agricoltura pugliese. Senza adeguati investimenti in questo settore, il rischio è quello di assistere alla cancellazione di produzioni agricole di grande valore per l'economia e l'identità regionale.

La coltivazione delle angurie nel Tarantino: un'eccellenza a rischio

La provincia di Taranto è storicamente riconosciuta per la qualità della sua produzione di angurie, un’attività che costituisce una parte fondamentale dell’economia agricola locale. La coltivazione di questi frutti non è solo un’importante fonte di reddito, ma anche un elemento distintivo del paesaggio e della tradizione agricola del territorio. Tuttavia, la cronica carenza d’acqua si conferma un fattore di rischio costante, capace di minare la redditività e la continuità delle aziende agricole impegnate in questa coltura. Coldiretti Puglia insiste sulla necessità di attuare interventi strutturali mirati a garantire la resilienza delle produzioni tipiche e la stabilità dell'intero comparto agricolo regionale di fronte alle sfide climatiche attuali e future.