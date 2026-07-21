Un vasto incendio è divampato nelle campagne del sud Sardegna, tra i comuni di San Gavino Monreale e Villacidro, scatenando una complessa operazione di spegnimento che ha visto l'impiego massiccio di mezzi aerei. L'emergenza, verificatasi il 21 luglio 2026, ha richiesto l'intervento immediato di un Canadair e di ben quattro elicotteri regionali, tutti coordinati dal Corpo forestale della Regione Sardegna per contenere l'avanzata delle fiamme.

Le operazioni sono state avviate rapidamente non appena il rogo ha iniziato a interessare una significativa porzione di territorio rurale.

La natura e l'estensione dell'incendio hanno reso indispensabile il supporto aereo per affiancare le squadre di terra, già impegnate in prima linea. Il Canadair e gli elicotteri hanno operato incessantemente per circoscrivere il fronte del fuoco, concentrando i loro sforzi in particolare nell'area tra San Gavino Monreale e Villacidro, una delle zone più gravemente colpite dall'evento.

L'intervento aereo e terrestre: una sinergia cruciale

L'azione congiunta dei mezzi aerei e delle squadre di terra è stata fondamentale per arginare la propagazione dell'incendio e limitare i danni al patrimonio agricolo e ambientale della regione. Il Corpo forestale della Regione Sardegna ha diretto le operazioni, coordinando il decollo del Canadair e dei quattro elicotteri regionali.

Le condizioni ambientali, con un terreno difficile, hanno reso l'intervento arduo. Tuttavia, la presenza e l'efficacia dei mezzi aerei hanno rafforzato in modo determinante l'attività di spegnimento già in corso, fornendo un supporto cruciale alle squadre sul terreno.

Il ruolo strategico del Corpo forestale della Regione Sardegna

Il Corpo forestale della Regione Sardegna è l'istituzione di riferimento per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi sull'isola. Tra le sue responsabilità rientrano il coordinamento delle operazioni di spegnimento, la gestione delle risorse aeree e terrestri e la salvaguardia del patrimonio ambientale regionale. L'ente collabora strettamente con altre istituzioni, locali e nazionali, per assicurare una risposta tempestiva ed efficace di fronte a emergenze ambientali come quella tra San Gavino Monreale e Villacidro. Questa sinergia è essenziale per proteggere il territorio e le sue risorse naturali.