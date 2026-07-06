Entro la prima metà di luglio 2026, il Parco Nazionale dell’Aspromonte si prepara a un’importante operazione di reintroduzione: il rilascio in natura di giovani esemplari di nibbio reale. Questa iniziativa rientra nel più ampio programma del progetto Life Milvus, cofinanziato dall’Unione Europea, che mira a reinsediare questo magnifico rapace nell’area aspromontana, dalla quale era scomparso molti anni fa.

Il programma di reintroduzione prevede il rilascio annuale di giovani nibbi nati in diverse aree donatrici, tra cui Svizzera, Corsica e Francia.

Per l’operazione del 2026, il team del progetto Life Milvus avrà a disposizione un esemplare particolarmente significativo: un giovane nibbio reale di origine italiana. Questo rapace è nato presso il centro recupero animali selvatici (Cras) della riserva Lago di San Giuliano, in Basilicata, gestito dall’Ente Parco della Murgia Materana. Grazie a una proficua collaborazione tra i due Parchi, il giovane nibbio è già stato trasferito nel centro di ambientamento del Parco Nazionale dell’Aspromonte, dove attende il momento del rilascio.

Sinergie istituzionali per la conservazione

La sinergia tra il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Parco della Murgia Materana è stata evidenziata dal Commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Renato Carullo.

Egli ha sottolineato come questa collaborazione istituzionale sia destinata a consolidarsi nei prossimi anni, offrendo un contributo fondamentale all’insediamento del nibbio reale in Aspromonte e, di conseguenza, all’espansione del suo areale in Italia, con il costante supporto dell’Unione Europea. Il progetto Life Milvus coinvolge un’ampia rete di collaborazioni, includendo numerosi enti, associazioni e ornitologi a livello europeo. A livello operativo, il programma si avvale del prezioso sostegno di partner italiani come la Regione Calabria, la Regione Basilicata, il Comune di Roghudi e l’Arma dei Carabinieri, quest’ultima impegnata attivamente nella tutela dei rapaci attraverso l’impiego dei suoi Nuclei cinofili antiveleno.

Il progetto Life Milvus: un impegno per la biodiversità

Il Parco Nazionale dell’Aspromonte ricopre per la prima volta il ruolo di capofila in un progetto transnazionale nell’ambito dei finanziamenti LIFE Nature and Biodiversity. L’obiettivo primario di Life Milvus è riportare il nibbio reale nei cieli aspromontani, una specie di notevole interesse conservazionistico, considerata vulnerabile sia in Italia che in Europa. È importante sottolineare che il continente europeo ospita ben il 95% della popolazione mondiale di questo rapace.

Le azioni previste dal progetto sono molteplici e mirano a eliminare il rischio di estinzione della specie in Calabria, dove attualmente si stimano tra le 15 e le 20 coppie nidificanti, concentrate principalmente nella parte centro-settentrionale della regione.

Tra gli interventi chiave vi sono la reintroduzione di individui giovani, prelevati in natura con tutte le cautele necessarie, provenienti in particolare dalla Basilicata, dove la specie mantiene una buona densità. A supporto di questa operazione, verranno create stazioni di alimentazione, essenziali per mantenere la fedeltà al sito da parte degli animali e favorire la formazione di un nucleo riproduttivo stabile. Contemporaneamente, il progetto si concentra sulla prevenzione dei rischi dovuti all’elettrocuzione, ovvero la mortalità causata dalle linee elettriche, e dei fenomeni di avvelenamento, particolarmente critici per una specie necrofaga che si nutre principalmente di carcasse. La collaborazione si estende anche a partner stranieri, come il Conservatoire d’Espaces Naturel Corse (CEN) in Corsica, che contribuirà con le sue conoscenze tecniche e interverrà per la tutela della specie sull’isola, lavorando sugli habitat a rischio.