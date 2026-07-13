La Giunta comunale di Assisi ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza, il restauro e risanamento conservativo delle mura urbiche di Assisi. Questa importante iniziativa, volta a preservare un patrimonio storico di inestimabile valore, è sostenuta da un contributo statale di 9,5 milioni di euro, destinato a finanziare gli interventi di recupero su diverse sezioni delle antiche cinte murarie della città umbra.

Interventi previsti e cronoprogramma

Gli elaborati tecnici relativi al primo lotto di interventi hanno ricevuto l'approvazione definitiva, a seguito di un proficuo confronto tra i progettisti incaricati, l'Amministrazione comunale e la Soprintendenza.

I lavori si concentreranno su tratti strategici delle mura, includendo le sezioni comprese tra Porta Mojano e Porta Nuova, tra Porta Nuova e Porta Cappuccini, e tra Porta Cappuccini e la Rocca Minore. Saranno inoltre interessate le aree tra Porta San Giacomo e la Rocca Maggiore, oltre a punti nevralgici come Porta San Francesco, Porta Pietro e Paolo, le Fonti di Mojano e il Muro di San Pietro.

La progettazione esecutiva è attualmente in fase avanzata di definizione e si prevede che sarà completata entro il mese di luglio. Successivamente, entro agosto 2026, verrà avviata la procedura di gara per l’assegnazione dell’appalto. Per garantire una maggiore efficienza e favorire la partecipazione di un ampio spettro di operatori, inclusi le piccole e medie imprese locali, l'appalto sarà strutturato in più lotti.

L'avvio dei lavori è programmato per l'anno dell'ottavo centenario francescano, un momento di grande significato per la città.

Contesto e obiettivi strategici

Il progetto di risanamento delle mura urbiche di Assisi è stato promosso dal Comune già nel 2022, concretizzandosi attraverso un accordo di programma siglato con il Governo e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria. La firma dell'accordo è avvenuta ad Assisi l'11 marzo 2025, alla presenza di figure istituzionali di rilievo. Tra i partecipanti all'incontro figuravano il sindaco Valter Stoppini, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, e il commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio piano unitario di messa in sicurezza e riqualificazione dei beni culturali di Assisi, elaborato dal Comune in previsione di due eventi di portata storica: il Giubileo 2025 e l'ottavo centenario della morte di San Francesco, che ricadrà nel 2026. Il piano complessivo, sottoposto all'attenzione del Governo, prevede un fabbisogno finanziario di 20,5 milioni di euro. Il primo stralcio dei lavori, già finanziato con i 9,5 milioni di euro menzionati, è specificamente dedicato al restauro dei tratti di mura che presentano le maggiori criticità strutturali e che insistono su aree ad alta frequentazione pubblica, quali strade, piazze e giardini.

La Rocca Maggiore: un simbolo coinvolto

La Rocca Maggiore di Assisi, emblema e punto di riferimento storico della città, è direttamente interessata dai lavori di restauro delle mura urbiche. In particolare, gli interventi riguarderanno il tratto che congiunge Porta San Giacomo alla Rocca stessa. L'area circostante la Rocca, nota per ospitare regolarmente eventi e concerti, beneficia già di specifiche aree di sosta dedicate. Questo aspetto sottolinea ulteriormente l'importanza della Rocca Maggiore non solo come monumento storico, ma anche come vivace polo culturale e turistico, la cui conservazione è fondamentale per il futuro di Assisi.