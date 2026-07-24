Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha annunciato un cambiamento significativo nella gestione delle compensazioni ambientali regionali. L'annuncio, avvenuto il 24 luglio 2026 durante un incontro istituzionale in Basilicata, delinea un nuovo approccio per l'utilizzo delle risorse. L'obiettivo primario è garantire maggiore efficacia e trasparenza nell'impiego dei fondi, per il benessere delle comunità e la salvaguardia dell'ambiente lucano.

La nuova strategia per le risorse ambientali

Bardi ha sottolineato che "la Basilicata cambia passo sulle compensazioni ambientali regionali".

Ha illustrato la volontà di rafforzare il ruolo della Regione nella definizione delle priorità e nella supervisione dei progetti finanziati. L'intento è assicurare che le risorse siano impiegate per interventi realmente utili alle comunità locali e per promuovere lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è massimizzare l'impatto degli investimenti, trasformando le compensazioni in motore di crescita e tutela ambientale.

Contesto delle compensazioni in Basilicata

Le compensazioni ambientali sono strumenti economici e normativi essenziali, per bilanciare l'impatto di attività industriali e infrastrutturali. Prevedono risorse per tutela, riqualificazione e miglioramento ambientale, favorendo lo sviluppo sostenibile.

In Basilicata, la gestione coinvolge Regione, enti locali e aziende titolari di concessioni, in un impegno congiunto per un equilibrio tra sviluppo economico e salvaguardia del patrimonio ambientale.

Bardi ha ribadito che la nuova strategia regionale sarà orientata a "una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e dei territori interessati". Ciò segna un punto di svolta nella politica regionale, promettendo un monitoraggio più rigoroso e una rendicontazione trasparente delle risorse. L'obiettivo è garantire che i benefici attesi si concretizzino per la popolazione lucana, per un futuro in cui sviluppo e protezione ambientale procedano di pari passo.