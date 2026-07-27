La Giunta regionale della Basilicata ha approvato un nuovo disegno di legge che introduce un sistema di compensazioni ambientali volontarie a favore dei cittadini lucani. Il provvedimento, illustrato a Potenza il 27 luglio 2026, mira a riportare le risorse generate da tali compensazioni direttamente sul territorio, a beneficio della comunità locale. Nello specifico, chi realizzerà o rinnoverà grandi impianti eolici e fotovoltaici con impatto sovracomunale sarà chiamato a versare, su base volontaria, una quota che potrà raggiungere il 3% del valore della produzione energetica attesa.

La principale novità di questo disegno di legge risiede proprio nella volontarietà delle compensazioni, distinguendosi dall'obbligatorietà prevista per altri settori, come quello delle estrazioni di idrocarburi. Le somme raccolte attraverso questi contributi saranno impiegate dalla Regione per abbattere i costi delle bollette energetiche per famiglie e imprese della Basilicata. L'assessora regionale all'Ambiente, Laura Mongiello, ha spiegato che si tratta di “contributi elargiti per migliorare la reputazione sociale delle imprese che realizzeranno questi impianti, poiché in molti casi non sono accolti con favore soprattutto dalle comunità locali”. Il presidente della Giunta, Vito Bardi, ha aggiunto: “Abbiamo registrato una sovrabbondanza di richieste ed è emersa la necessità di poter utilizzare fondi di chi sfrutta il territorio a vantaggio del territorio stesso”.

Il Fondo di energia sostenibile e i suoi pilastri

Il disegno di legge, denominato “Disciplina delle compensazioni ambientali regionali da fonti energetiche rinnovabili”, prevede l'istituzione di una riserva finanziaria regionale, il Fondo di energia sostenibile della Basilicata, alimentata dai contributi degli operatori energetici. Questo Fondo sarà destinato a fornire sussidi e agevolazioni per ridurre i costi energetici e incentivare l'installazione di impianti privati. La normativa introduce inoltre una misurazione rigorosa dell’impronta territoriale e paesaggistica degli impianti, con l'obbligo di compensazione regionale per quelli che coinvolgono più comuni, e fissa il limite massimo della compensazione al 3% del valore della produzione energetica attesa.

Il provvedimento si fonda su quattro pilastri fondamentali: la creazione della riserva finanziaria, l’utilizzo del Fondo per sussidi e incentivi, la misurazione dell’impatto territoriale e la definizione consensuale delle compensazioni. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare l’impatto paesaggistico degli impianti rinnovabili in benefici concreti per la popolazione locale, migliorando la qualità della vita nelle abitazioni e nelle attività produttive della regione.

Verso un futuro energetico equo per la Basilicata

Dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, il disegno di legge è ora in attesa di essere esaminato dalle Commissioni consiliari competenti, prima di approdare in Consiglio regionale per il voto definitivo e l’eventuale entrata in vigore.

Il presidente Bardi ha evidenziato che, con questa iniziativa, la Basilicata intende cambiare rotta rispetto al passato, garantendo che l’energia prodotta sul territorio porti benefici tangibili ai cittadini lucani. L’assessora Mongiello ha definito il disegno di legge come una svolta culturale e normativa, capace di avviare un modello che coniughi transizione ecologica ed equità sociale attraverso un circuito virtuoso tra impatto ambientale e beneficio collettivo.