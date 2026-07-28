Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato una mozione che esprime ferma contrarietà all'individuazione di siti idonei sul territorio per la realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi. La decisione, presa in seduta con la partecipazione di consiglieri e rappresentanti istituzionali, segna una chiara posizione della regione.

La Basilicata dice no al deposito radioattivo

La mozione, presentata da alcuni consiglieri, mira a tutelare il territorio e la popolazione lucana. Il documento sottolinea la volontà della Regione di non accettare impianti di stoccaggio di rifiuti radioattivi, argomentando un contributo significativo già fornito in termini di servitù ambientali e infrastrutturali.

Il testo è chiaro: "la Basilicata non può essere ulteriormente penalizzata con la presenza di un deposito nazionale di rifiuti radioattivi", evidenziando un carico ambientale già presente.

Richieste al Governo e contesto locale

La mozione ribadisce la necessità di coinvolgere le comunità locali in ogni decisione sul futuro del territorio e chiede al Governo nazionale di tenere conto della posizione espressa dall'assemblea. Durante la discussione, è stato evidenziato come la regione abbia già ospitato in passato infrastrutture di rilievo nazionale e che un deposito di rifiuti radioattivi rappresenterebbe un ulteriore peso. Per queste ragioni, il Consiglio regionale ha chiesto formalmente l'esclusione della Basilicata dall'elenco dei siti idonei.

Implicazioni e salvaguardia del territorio lucano

Il voto del Consiglio regionale rappresenta una presa di posizione formale contro l'ipotesi di localizzazione del deposito in Basilicata. La mozione approvata sarà trasmessa al Governo e agli enti competenti come atto ufficiale della volontà regionale. Il documento richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di salvaguardare le risorse ambientali e di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio lucano, elementi cruciali per il benessere e il futuro.