La Provincia autonoma di Bolzano ha implementato un pacchetto di misure straordinarie per affrontare una siccità eccezionalmente prolungata e il conseguente calo della portata del fiume Adige al di sotto della soglia critica. Il presidente Arno Kompatscher ha firmato il 20 luglio un decreto che introduce norme severe sull'uso dell'acqua, valide per i settori privato, pubblico e agricolo. Tale provvedimento, valutato dalla Commissione per l'emergenza idrica, mira a ridurre il consumo idrico e a impiegare in modo mirato le risorse disponibili, con l'obiettivo primario di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile e di contenere il più possibile le ripercussioni negative sull'agricoltura, sull'ambiente e sull'economia locale.

Restrizioni immediate sull'uso dell'acqua

Tra le disposizioni più significative del decreto, spicca il divieto assoluto di irrigare aree verdi, siano esse private, pubbliche o ad uso turistico, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 19:00. Le bagnature saranno consentite esclusivamente ogni tre giorni e dovranno limitarsi allo stretto necessario. Ulteriori divieti includono il lavaggio privato delle automobili con acqua potabile e la pulizia idrica di strade e piazze. Per il settore agricolo, è stato imposto lo stop all'irrigazione a pioggia tra le 6:00 e le 21:00, una misura che riguarda specificamente gli impianti sprovvisti di sistema a goccia o privi di turnazione. I gestori dei principali bacini artificiali del territorio, tra cui quelli di Vernago, Resia, Zoccolo e Gioveretto, sono stati incaricati di modulare i rilasci idrici al fine di sostenere il livello del fiume Adige.

La vigilanza sull'applicazione di queste nuove regole e la segnalazione di eventuali infrazioni sono affidate alle autorità locali e alle stazioni forestali.

Le ragioni dell'emergenza idrica

La decisione di adottare tali restrizioni è maturata in seguito alla riunione del Comitato per l'emergenza idrica, tenutasi il 16 luglio, che ha formulato le raccomandazioni per le attuali limitazioni. La grave situazione di scarsità idrica è la diretta conseguenza di una lunga assenza di precipitazioni, accompagnata da elevate temperature e una marcata carenza di riserve nevose. Questi fattori hanno contribuito a una drastica riduzione delle risorse idriche disponibili nel bacino dell'Adige. Un elemento cruciale che ha determinato l'innalzamento del livello di allerta è stato il ripetuto calo della portata del fiume Adige nel suo tratto inferiore, scesa al di sotto della soglia critica di 80 metri cubi al secondo.

Tale valore è indispensabile per prevenire l'intrusione di acqua salata dal mare nelle falde acquifere che alimentano le risorse di acqua potabile.

Il presidente Kompatscher ha sottolineato l'importanza della situazione, affermando: "La situazione attuale richiede da parte di tutti responsabilità e lungimiranza. L'acqua è una risorsa limitata, dalla quale dipendono in egual misura natura, popolazione, agricoltura ed economia". Anche l'assessore provinciale all'ambiente, Peter Brunner, ha ribadito l'urgenza, dichiarando che "ogni litro d'acqua risparmiato oggi contribuisce a garantire l'approvvigionamento nelle prossime settimane". Le misure adottate saranno oggetto di un monitoraggio costante e potranno essere opportunamente adattate in base all'evoluzione della situazione idrologica.