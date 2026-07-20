La Provincia autonoma di Bolzano ha varato un pacchetto di misure urgenti contro la siccità eccezionalmente prolungata. Il 20 luglio 2026, il presidente Arno Kompatscher ha firmato un decreto che introduce severe restrizioni sull'uso dell'acqua, a seguito del calo della portata del fiume Adige sotto la soglia critica.

Il provvedimento, elaborato dalla Commissione per l’emergenza idrica, coinvolge i settori privato, pubblico e agricolo. L'obiettivo è ridurre i consumi idrici e impiegare le risorse in modo mirato, garantendo l'approvvigionamento di acqua potabile e contenendo gli impatti della siccità su agricoltura, ambiente ed economia.

Restrizioni per privati e pubblici

Tra le disposizioni, è imposto il divieto assoluto di irrigare aree verdi private, pubbliche o ad uso turistico tra le 08:00 e le 19:00. Le bagnature saranno consentite solo ogni tre giorni e per lo stretto necessario. Vietati lavaggio privato auto con acqua potabile e pulizia idrica strade e piazze, per preservare le riserve.

Agricoltura e gestione idrica

Nel settore agricolo, il decreto stabilisce lo stop all’irrigazione a pioggia tra le 06:00 e le 21:00 per gli impianti non a goccia o privi di turnazione. I gestori dei bacini artificiali dovranno modulare i rilasci per sostenere la portata del fiume Adige. I controlli saranno effettuati da Comuni e Stazioni Forestali.

Gli assessori all’Ambiente, Peter Brunner, e all’Agricoltura, Luis Walcher, hanno ribadito l’importanza di evitare ogni spreco d’acqua. Il presidente Kompatscher ha dichiarato: “L'acqua è una risorsa limitata, serve la responsabilità di tutti per garantire gli approvvigionamenti delle prossime settimane”. Un appello per un impegno collettivo.

L'impegno della Provincia

La Provincia autonoma di Bolzano, con le sue competenze nella gestione delle risorse idriche, guida la risposta all'emergenza. Il pacchetto di misure si inserisce nelle azioni di tutela ambientale e gestione delle crisi idriche, coinvolgendo autorità e strutture di controllo. L'obiettivo è una gestione sostenibile delle risorse, cruciale per la comunità e il territorio.