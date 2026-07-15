Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori di messa in sicurezza permanente dell'area di Visciglie, nel territorio comunale di San Severino Lucano, in provincia di Potenza. L'intervento, finanziato nell'ambito del Pnrr con un investimento complessivo di circa 10,95 milioni di euro, è tra i più rilevanti progetti di bonifica ambientale attualmente in corso in Basilicata e ha l'obiettivo di tutelare la salute pubblica e preservare un'area di particolare valore naturalistico.

Un intervento contro il rischio amianto

L'area di Visciglie è caratterizzata dalla presenza di amianto di origine naturale.

In particolare, affiorano terreni contenenti fibre di tremolite che, a causa dell'erosione, del dissesto idrogeologico, del ruscellamento delle acque meteoriche e delle attività antropiche, possono disperdersi nell'ambiente, rappresentando un potenziale rischio per la salute della popolazione.

Il progetto prevede opere di messa in sicurezza permanente realizzate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, con la creazione di barriere naturalizzate e interventi di idrosemina mediante specie vegetali autoctone, così da stabilizzare il terreno senza alterare il paesaggio del Parco nazionale del Pollino.

Lavori oltre gli obiettivi previsti

L'intervento interessa un'area di circa 269 mila metri quadrati e comprende anche opere di inertizzazione del fondo stradale in località Croce di Mancine.

I lavori, consegnati in via d'urgenza il 26 maggio scorso, hanno già raggiunto uno stato di avanzamento del 75,74%, superando il target del 70% fissato dal Piano d'Azione dell'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Mongiello: "Un esempio concreto di transizione ecologica"

"Questo intervento rappresenta uno degli esempi più significativi di come la transizione ecologica debba tradursi in azioni concrete a tutela delle persone e del territorio. Mettere in sicurezza un'area interessata dalla presenza di amianto naturale significa proteggere la salute dei cittadini, preservare un patrimonio ambientale di straordinario valore e dimostrare che sviluppo, sostenibilità e tutela del paesaggio possono procedere insieme."

"L'avanzamento dei lavori superiore agli obiettivi previsti conferma la capacità della Regione Basilicata di programmare e realizzare interventi complessi, utilizzando al meglio le risorse del Pnrr e del Ministero dell'Ambiente.

Continueremo a seguire con la massima attenzione tutte le attività di bonifica, perché investire nella sicurezza ambientale significa investire nel futuro delle nostre comunità", ha dichiarato l'assessora regionale all'Ambiente, Laura Mongiello.

L'intervento è gestito dall'assessorato e dalla Direzione generale dell'Ambiente della Regione Basilicata, attraverso l'Ufficio Economia circolare, Rifiuti e Bonifiche, con l'obiettivo di eliminare le fonti di dispersione delle fibre di amianto e restituire piena sicurezza a un'area strategica del territorio lucano.