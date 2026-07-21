I blocchi di cemento, comunemente noti come New Jersey, posizionati per ragioni di sicurezza lungo il torrente Marmore a Breuil-Cervinia, sono stati oggetto di un’iniziativa del Comune di Valtournenche volta alla valorizzazione del territorio. Questo intervento si inserisce nel contesto dell’attesa per i lavori di ripristino necessari dopo l’alluvione che ha colpito l’area nel 2024, trasformando un elemento provvisorio in un’opportunità di racconto e bellezza.

Trasformazione dei New Jersey: storia e paesaggio in mostra

La decisione del Comune ha portato al rivestimento dei blocchi di cemento con grandi pannelli che raffigurano immagini significative della storia e del paesaggio di Breuil-Cervinia.

L’obiettivo primario di questa iniziativa è mitigare l’impatto visivo delle strutture temporanee, convertendo una presenza altrimenti austera in una vera e propria testimonianza della storia e della bellezza locale. L’assessore Rino Pascarella ha evidenziato la filosofia alla base del progetto, affermando: “I blocchi di cemento erano una presenza inevitabile ma non volevamo che rappresentassero soltanto il ricordo di quanto accaduto. Abbiamo scelto di trasformarli in una testimonianza della storia, della bellezza e della forza di Breuil-Cervinia”.

Un progetto per l'identità e l'accoglienza di Breuil-Cervinia

L’intervento va oltre la semplice estetica, trasformando un’infrastruttura temporanea, essenziale per la sicurezza, in un’occasione per narrare l’identità profonda della località, rivolgendosi sia ai residenti sia ai numerosi turisti.

Ogni immagine scelta per i pannelli ha il preciso scopo di evocare la comunità e di dimostrare come, anche nei momenti più difficili, sia possibile prendersi cura del proprio territorio con creatività e sensibilità. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e riqualificazione degli spazi pubblici avviato dal Comune di Valtournenche. Tale programma procede in parallelo con i lavori di ripristino post-alluvione, con l’ambizioso obiettivo di rendere Breuil-Cervinia sempre più accogliente e attrattiva.

Il progetto complessivo rappresenta un esempio concreto di come la fase di ricostruzione possa essere affrontata con attenzione ai dettagli e una visione proiettata al futuro, senza mai dimenticare le radici storiche e culturali che definiscono l’identità di questa rinomata località alpina.