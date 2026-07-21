Il Comune di Cagliari ha inaugurato una nuova area dedicata ai cani sulla rinomata spiaggia del Poetto, situata strategicamente davanti all’ospedale Marino. Questo spazio, di circa 2.600 metri quadri, è stato appositamente attrezzato per offrire un ambiente sicuro e funzionale agli animali da compagnia e ai loro proprietari, rispondendo a una chiara esigenza della comunità locale e dei frequentatori del litorale.

Dettagli e funzionalità dell'area attrezzata per i cani

L'area cani al Poetto è interamente recintata, una misura fondamentale per garantire la sicurezza degli animali e prevenire allontanamenti.

Sono stati predisposti quattro ingressi pedonali per un accesso agevole, oltre a un ingresso carrabile riservato alle attività di manutenzione e gestione. All'interno, la pulizia e il decoro sono assicurati dalla presenza di numerosi cestini per la raccolta dei rifiuti e delle deiezioni canine, elementi essenziali per mantenere l'ambiente ordinato e igienico.

Obiettivi e impatto dell'iniziativa sul litorale cagliaritano

La collocazione di questa nuova area cani in un tratto così frequentato della spiaggia del Poetto, proprio di fronte all'ospedale Marino, evidenzia l'impegno del Comune di Cagliari nella valorizzazione degli spazi pubblici. L'iniziativa si inserisce nelle politiche comunali volte a soddisfare le esigenze dei proprietari di animali domestici e a migliorare la fruibilità del litorale per tutti i cittadini e i turisti.

L'obiettivo di questa realizzazione è duplice: da un lato, offrire un servizio aggiuntivo e di qualità a residenti e turisti che frequentano la spiaggia; dall'altro, facilitare una convivenza armoniosa e rispettosa tra le diverse categorie di utenti. Promuovendo la gestione responsabile degli animali, il Comune intende creare un ambiente più sereno sul litorale cagliaritano, migliorando l'esperienza complessiva della spiaggia.