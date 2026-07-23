La Protezione civile della Regione Calabria ha comunicato un significativo calo degli incendi nel territorio regionale. Tra martedì e mercoledì, il numero totale dei roghi è sceso del 43,9%, passando da 57 a 32. Parallelamente, gli incendi boschivi si sono dimezzati, da 12 a 6. In questo stesso periodo, si è registrato un aumento delle segnalazioni pervenute alle autorità e tramite la piattaforma “Difendi l’Ambiente”. Questi dati, diffusi il 23 luglio 2026, sono stati evidenziati da Domenico Costarella, direttore generale della Protezione civile regionale, che ha sottolineato il calo dei roghi e l’incremento della partecipazione civica.

Costarella ha definito questa diminuzione un “segnale incoraggiante”, direttamente collegato all'accresciuta attenzione dei cittadini. Ha spiegato che “nelle ore successive alla diffusione di alcune informazioni sui metodi utilizzati da incendiari e piromani per innescare gli incendi, si è registrato un segnale incoraggiante: è cresciuta in modo significativo l’attenzione dei cittadini e, contestualmente, si è osservata una sensibile riduzione del numero dei roghi”. Il direttore generale ha enfatizzato il ruolo cruciale della partecipazione attiva della comunità, definendola un “alleato strategico in più” nella lotta contro i roghi. L'impegno della Protezione civile prosegue in stretta collaborazione con Calabria Verde, i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e il volontariato, uniti per la salvaguardia del territorio.

“Difendi l’Ambiente”: la piattaforma per le segnalazioni

Un ruolo fondamentale è svolto dalla piattaforma “Difendi l’Ambiente”, uno strumento della Regione Calabria che consente ai cittadini di segnalare in modo anonimo diverse situazioni di pericolo ambientale. Tra queste, oltre agli incendi, figurano gli scarichi illegali, il mare inquinato e la cattiva depurazione. Le segnalazioni sono inoltrate tempestivamente alle autorità competenti per una gestione efficace delle emergenze.

Il Dipartimento Protezione Civile regionale: missione e sede

Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria, diretto da Domenico Costarella, è responsabile dell’attuazione degli interventi per tutelare vita, beni, insediamenti, animali e ambiente da eventi calamitosi naturali o causati dall’uomo. La sua sede operativa si trova nella Cittadella regionale “Jole Santelli” a Catanzaro, da dove coordina tutte le attività di prevenzione e intervento.