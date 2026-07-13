La Calabria punta sulla transumanza come strumento chiave per lo sviluppo sostenibile, la tutela della biodiversità e il rilancio delle aree interne. Questa strategia è stata ribadita durante il convegno "La Transumanza - tra identità culturale, biodiversità e sviluppo sostenibile", tenutosi il 13 luglio 2026 alla Cittadella regionale di Catanzaro, a conclusione dell'iniziativa T.R.A.C.C.E.

Giovanni Pandullo, dirigente del settore Ambiente e Zootecnia della Regione, ha illustrato i dati del comparto: in Calabria operano circa 450 aziende di bovini podolici (11% nazionale), con circa 16mila capi (12% del patrimonio italiano).

Per il settore sono previsti 13,2 milioni di euro, mentre la programmazione 2023-2027 destina oltre 45 milioni di euro a interventi per la podolica e il benessere animale. Oltre il 65% delle risorse per il benessere animale e più del 51% per la podolica sono già stati erogati, con l'obiettivo di raggiungere il 100% della spesa entro fine programmazione.

Valore culturale e sfide della transumanza

Gli assessori regionali Gianluca Gallo e Antonio Montuoro hanno sottolineato il valore strategico della transumanza. Gallo l'ha definita "una tradizione millenaria" e "marcatore identitario", confermando il sostegno agli allevatori e l'impegno per la filiera della carne podolica. Ha evidenziato le difficoltà legate al trasporto su gomma, spesso necessario per normative e malattie come la tubercolosi bovina, che rischia di compromettere la tradizione.

Ha auspicato un intervento deciso per estirpare la malattia.

Montuoro ha rimarcato l'importanza di promuovere questa pratica, riconosciuta dall'Unesco come patrimonio culturale immateriale. Ha sottolineato che la legge regionale 22/2024 è "il primo concreto passo per valorizzare i tratturi storici e costruire una rete regionale della transumanza", ponendola al centro di un rilancio culturale e turistico.

T.R.A.C.C.E.: un'esperienza tra cammini e cultura

Dal 11 al 13 luglio 2026, la Calabria ha ospitato T.R.A.C.C.E. – Turismo Rurale Antico: Cammini, Cultura ed Esperienze. L'iniziativa ha valorizzato la transumanza come patrimonio culturale e opportunità di sviluppo per le aree interne, coinvolgendo Tiriolo, Gimigliano, Taverna e la Sila in un percorso di cammini, tradizioni pastorali, natura e turismo sostenibile.

Il Cammino della Transumanza è stato il cuore dell'evento, offrendo un'esperienza immersiva lungo gli antichi tratturi calabresi alla scoperta della cultura pastorale, delle produzioni locali e dei paesaggi. Mostre, degustazioni, musica popolare, laboratori e incontri con allevatori hanno arricchito il viaggio, promuovendo un autentico turismo lento e rurale e rafforzando il legame tra uomo, animali e territorio.

Il convegno conclusivo ha approfondito il ruolo della transumanza nella tutela della biodiversità, nella conservazione delle tradizioni e nella creazione di nuove opportunità economiche e turistiche per i territori rurali. L'evento ha trasformato la transumanza da pratica millenaria a leva strategica per lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle comunità locali e la promozione di un turismo esperienziale che racconta l'anima più vera della Calabria.