Il sistema idrico del Molise sta affrontando una fase di forte sollecitazione. L'aumento marcato delle temperature stagionali ha infatti determinato un significativo incremento dei consumi energetici e, di conseguenza, di quelli idrici. Nonostante questa pressione, la Grim, la società che gestisce le risorse idriche regionali, ha assicurato che l'erogazione del servizio rimane regolare e garantita per tutti i Comuni e gli utenti del territorio molisano.

Stabilità del servizio: investimenti e sinergie strategiche

La continuità e la stabilità del servizio idrico sono rese possibili grazie a una serie di fattori chiave.

Negli ultimi anni, sono stati realizzati importanti investimenti infrastrutturali, anche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). A questi si aggiunge una sinergia strategica consolidata con la presidenza della Regione Molise e un'attività costante di monitoraggio della rete, sia quella stradale che quella cittadina. Questi interventi e collaborazioni sono stati fondamentali per mantenere l'efficienza e la regolarità dell'erogazione, superando le sfide poste dalle attuali condizioni climatiche e dall'aumento della domanda.

L'invito all'uso consapevole per prevenire criticità

Per preservare i livelli ottimali dei serbatoi e prevenire l'insorgere di criticità locali, la Grim ha sottolineato l'importanza della collaborazione attiva di tutta la cittadinanza.

L'azienda rivolge un appello pressante alla popolazione per un uso consapevole e parsimonioso dell'acqua potabile. L'invito è a ridurre al minimo i consumi non essenziali, in particolare durante le ore di massima richiesta giornaliera. Questo comportamento responsabile è cruciale per sostenere il sistema idrico e garantire la disponibilità della risorsa per tutti, specialmente nei periodi di maggiore stress.

Il ruolo della Grim nella gestione delle risorse idriche

La Grim si conferma un attore centrale nella gestione delle risorse idriche nel territorio molisano. La sua missione include la manutenzione e il monitoraggio continuo delle infrastrutture idriche, l'implementazione di progetti volti all'efficientamento della rete e la promozione attiva di pratiche di consumo sostenibile tra i cittadini.

L'obiettivo primario è assicurare un servizio idrico efficiente e sicuro per tutti gli utenti della regione, anche di fronte a situazioni di particolare sollecitazione come quella attuale, garantendo la resilienza del sistema nel lungo termine.