Il Canavese si appresta a vivere una vendemmia storica nel 2026, proiettata a diventare la più anticipata mai registrata nella memoria del territorio. Le prime attente valutazioni, frutto del confronto tra i produttori locali e il Consorzio di tutela – che rappresenta ben 43 aziende vitivinicole e gestisce 458 ettari di preziosi vigneti – convergono verso un raccolto eccezionalmente precoce per le rinomate denominazioni Caluso Docg, Canavese Doc e Carema Doc. Questa previsione, se confermata, segnerà un precedente significativo per la viticoltura della regione, indicando un cambiamento nelle tempistiche tradizionali.

Sebbene sia ancora prematuro formulare stime definitive, come evidenziato dal presidente del Consorzio, Lorenzo Simone, l'insieme degli indicatori attuali punta con decisione verso una vendemmia straordinariamente precoce. Si prevede che le prime operazioni di raccolta per il Pinot possano infatti iniziare già prima della metà di agosto, in anticipo rispetto alle consuete tempistiche. Per le uve Erbaluce, destinate alle basi spumante dell’esclusivo Erbaluce di Caluso Docg Metodo Classico, la vendemmia è attesa a partire dal 18 agosto. Questo anticipo richiede una pianificazione meticolosa e una gestione attenta di tutte le fasi pre-raccolta e raccolta, per assicurare la massima qualità del prodotto finale.

Strategie operative e impatto climatico

L’accelerazione dei tempi di maturazione delle uve impone una revisione delle tradizionali pratiche di raccolta. Sarà fondamentale concentrare le operazioni nelle ore più fresche della giornata per salvaguardare l'integrità e la qualità dei mosti. Parallelamente, si renderà necessaria una maggiore rapidità nelle fasi di conferimento dell'uva e un impiego sempre più massiccio degli impianti di refrigerazione. Le attuali condizioni estive, caratterizzate da temperature elevate e una ridotta disponibilità idrica, stanno già influenzando lo sviluppo dei grappoli, che risultano generalmente meno pesanti, con una conseguente riduzione delle rese complessive per l'annata.

Nonostante queste sfide agronomiche, i vigneti del Canavese stanno dimostrando una notevole resilienza e capacità di adattamento. I produttori nutrono fiducia che, anche in un'annata così particolare, sarà possibile ottenere vini di grande personalità e spiccato carattere, testimoniando la qualità intrinseca del terroir e l'abilità dei viticoltori nel gestire condizioni climatiche mutevoli e imprevedibili.

Il quadro meteorologico estivo

Il contesto meteorologico per l'estate 2026 nel territorio piemontese è delineato da un progressivo innalzamento delle temperature medie e da una diminuzione delle precipitazioni. In particolare, il mese di agosto è previsto come il periodo più caldo e secco dell'intera stagione estiva.

Questa tendenza climatica si allinea perfettamente con le osservazioni che indicano un significativo anticipo della vendemmia nel Canavese, influenzando direttamente i cicli fenologici delle viti e la necessità di adottare strategie agricole proattive per far fronte alle nuove dinamiche stagionali e garantire un raccolto ottimale.