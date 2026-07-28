Il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, ha manifestato con decisione le sue profonde perplessità in merito al nuovo piano di gestione dei rifiuti proposto dalla Regione Marche. In una dichiarazione pubblica che ha suscitato ampio dibattito, Caporossi ha etichettato il piano come "tardivo", descrivendolo con una metafora incisiva come "un salto nel vuoto". Queste critiche giungono in un frangente di elevata attenzione sulle dinamiche della gestione dei rifiuti a livello regionale, dove la ricerca di soluzioni efficaci per il trattamento e lo smaltimento rappresenta una priorità impellente e non più procrastinabile.

Le critiche al piano regionale e il ritardo nella pianificazione

Caporossi ha evidenziato con forza che l'adozione di questo piano di gestione dei rifiuti avviene con un ritardo significativo rispetto alle reali esigenze del territorio marchigiano. A suo avviso, l'assenza di una pianificazione strategica e, soprattutto, tempestiva, rischia concretamente di minare la capacità della Regione Marche di affrontare con efficacia le complesse sfide connesse alla gestione dei rifiuti. Tale criticità si manifesta con particolare acutezza nel settore sanitario, dove le implicazioni sono dirette e potenzialmente gravi. Il direttore generale ha inoltre posto l'accento sulla necessità improrogabile di dedicare una maggiore e più specifica attenzione alla gestione dei rifiuti ospedalieri, una categoria che costituisce una quota significativa e particolarmente delicata del volume totale di rifiuti generati nell'intera regione.

Le implicazioni dirette per il sistema sanitario e gli ospedali

Nel corso del suo intervento, Michele Caporossi ha chiaramente delineato come la gestione dei rifiuti non sia un aspetto secondario, ma piuttosto un elemento cruciale e intrinsecamente legato al corretto funzionamento e alla sostenibilità degli ospedali. Ha ribadito con fermezza che "un piano tardivo rischia di mettere in difficoltà le strutture sanitarie", le quali sono già quotidianamente gravate dalla complessa gestione di grandi quantità di rifiuti speciali. Questa affermazione sottolinea un rischio concreto per l'operatività e la sicurezza delle strutture. La posizione espressa dal direttore generale non è isolata, ma si fa portavoce delle profonde preoccupazioni condivise da numerosi operatori del settore sanitario.

Questi ultimi, infatti, sollecitano con urgenza l'adozione di soluzioni concrete e tempestive, indispensabili per assicurare e preservare la sicurezza e l'efficienza complessiva del sistema sanitario regionale, un pilastro fondamentale per la comunità.