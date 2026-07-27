La nuova Capanna Carrel, un rifugio strategico per l'alpinismo, aprirà provvisoriamente per l'estate 2026. Situata a 3.800 metri di quota sulla via normale italiana di salita al Cervino, questa struttura è di proprietà del Comune di Valtournenche (Aosta) e la sua gestione è affidata alla Società Guide del Cervino.

Il nuovo edificio è stato realizzato circa 50 metri più a valle rispetto alla storica capanna, divenuta inutilizzabile a causa di problemi di stabilità e del rischio di caduta massi. L'apertura al pubblico, seppur provvisoria, è attesa nel più breve tempo possibile.

Questa consegna temporanea consentirà l'utilizzo del rifugio già durante l'estate 2026, mentre l'inaugurazione ufficiale è prevista solo dopo il completamento di tutti i lavori, segnando la conclusione di un progetto avviato nel 2020.

Dettagli e dotazioni della nuova Capanna

La nuova Capanna Carrel offre una capienza di 25 posti letto. La sua costruzione si basa su un solido basamento in acciaio, con una struttura che combina legno e acciaio, sviluppandosi su tre livelli. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità e all'autonomia energetica: il rifugio è infatti dotato di pannelli fotovoltaici con un sistema di accumulo dedicato. Questa energia alimenta anche una torre per il rilevamento delle condizioni meteorologiche dell’Arpa Valle d’Aosta, posizionata a circa 100 metri di distanza dalla Capanna.

Attualmente, restano da completare alcuni interventi di messa a punto degli impianti. Inoltre, la demolizione della vecchia struttura è programmata per il mese di settembre, un passo che chiuderà definitivamente un capitolo per aprirne uno nuovo e più sicuro per gli alpinisti del Cervino.

Importanza strategica per la montagna valdostana

La Capanna Carrel è riconosciuta come un'infrastruttura di fondamentale importanza per l'alpinismo e per l'intero sistema della montagna valdostana. La sua realizzazione è un esempio di successo nella collaborazione tra enti e nell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Questa nuova struttura rappresenta un punto di riferimento essenziale per gli alpinisti che affrontano la salita al Cervino dalla via italiana, garantendo maggiore sicurezza e comfort.

La progettazione del rifugio ha integrato soluzioni tecnologiche moderne e sostenibili, contribuendo alla valorizzazione delle infrastrutture alpine e alla promozione delle attività di montagna. In questo modo, la Capanna Carrel rafforza l’offerta turistica della Valle d’Aosta e supporta attivamente la sicurezza degli alpinisti, consolidando il ruolo della regione come meta d'eccellenza per gli sport in quota.