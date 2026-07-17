La Corte Costituzionale ha confermato le scelte del Governo nel contrastare il fotovoltaico selvaggio, un fenomeno che rischia di sottrarre ettari di terreni fertili alla produzione alimentare. Lo ha dichiarato l’onorevole Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d’Italia.

Mattia ha evidenziato che il Governo, con il ministro Lollobrigida, non si è mai opposto allo sviluppo delle energie rinnovabili, ma ha sempre posto come condizione il rispetto della continuità dell’attività agricola e la tutela del suolo. La salvaguardia del territorio, del suolo agricolo e della produzione alimentare rappresenta una priorità per l’esecutivo.

La sentenza e le reazioni delle organizzazioni agricole

La decisione della Corte Costituzionale ratifica il divieto di installazione di pannelli fotovoltaici a terra, misura prevista dal decreto Agricoltura e sostenuta da Coldiretti e Filiera Italia. Le organizzazioni hanno accolto con favore la sentenza, definendo lo stop al fotovoltaico selvaggio una vittoria per agricoltori e cittadini, poiché consente la transizione ecologica senza sottrarre suolo alle coltivazioni.

Coldiretti e Filiera Italia hanno enfatizzato soluzioni innovative, come l’installazione di pannelli sui tetti e l’agrivoltaico sostenibile, che permette coesistenza tra produzione di energia e attività agricola. Le comunità energetiche possono svolgere un ruolo chiave, generando nuove opportunità di reddito e valorizzando il territorio.

Tutela del suolo agricolo: un principio fondamentale

Il principio cardine confermato dalla Corte Costituzionale è la salvaguardia del suolo agricolo e della produzione alimentare, evitando che l’installazione indiscriminata di impianti fotovoltaici comprometta la vocazione produttiva dei terreni. L’approccio integrato promosso unisce sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e sviluppo economico locale.