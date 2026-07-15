Da imbarcazione impiegata in traffici illeciti a laboratorio galleggiante per la salvaguardia degli ecosistemi marini. È salpata da Siracusa la prima missione scientifica di Sentinella Blu, un motoveliero di 16 metri confiscato agli scafisti e ora restituito alla collettività. L'imbarcazione è stata affidata alla Lega Navale Italiana (LNI) su disposizione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, segnando un nuovo capitolo per la sua storia. La missione si propone di svolgere attività di monitoraggio e sensibilizzazione ambientale lungo le coste siciliane, unendo ricerca e promozione della legalità.

L’iniziativa vede la partecipazione attiva della sezione di Siracusa della Lega Navale Italiana e dell’associazione Marevivo. Il progetto, che porta il nome dell'imbarcazione stessa, Sentinella Blu, ha l'obiettivo primario di promuovere la cultura della legalità e la tutela ambientale. Questo viene realizzato attraverso un programma intensivo di ricerca scientifica, educazione e divulgazione. Il motoveliero sarà impiegato in campagne sistematiche di monitoraggio delle acque e delle coste, con l'intento di raccogliere dati fondamentali per la salvaguardia dell’ecosistema marino.

La missione di ricerca e l'impegno associativo

La prima missione scientifica di Sentinella Blu vede a bordo ricercatori esperti e volontari dedicati.

Essi effettueranno analisi approfondite e campionamenti delle acque marine, contribuendo a una migliore comprensione dello stato di salute del nostro mare. Le attività previste non si limitano alla sola ricerca: includono anche incontri con le comunità locali e iniziative mirate di sensibilizzazione. Queste sono rivolte in particolare a giovani e cittadini, con l'obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza cruciale della protezione del mare e delle sue preziose risorse.

L’imbarcazione, sottratta alla criminalità organizzata e ora destinata a finalità di alto valore sociale e ambientale, incarna un chiaro esempio di riutilizzo virtuoso dei beni confiscati. La Lega Navale Italiana, ente morale fondato nel 1897, si dedica alla promozione della cultura del mare, alla tutela dell’ambiente marino e allo sviluppo delle attività nautiche.

L’associazione Marevivo, attiva dal 1985, è impegnata nella difesa del mare e delle sue risorse attraverso campagne di sensibilizzazione, programmi educativi e ricerca scientifica.

Legalità e recupero: un bene per la collettività

La destinazione del motoveliero Sentinella Blu a scopi scientifici e sociali si inserisce pienamente nell’ambito delle attività svolte dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Questa agenzia ha il compito istituzionale di gestire e assegnare i beni sottratti alle organizzazioni criminali, destinandoli a finalità di utilità pubblica e sociale. In tal modo, promuove attivamente progetti che favoriscono la legalità e il recupero del patrimonio collettivo, trasformando ciò che era illecito in una risorsa per tutti.

La missione salpata da Siracusa rappresenta un esempio concreto di come un bene confiscato possa essere efficacemente trasformato in una risorsa preziosa per la comunità. Contribuisce in modo significativo alla tutela dell’ambiente e alla diffusione capillare della cultura della legalità. Il progetto Sentinella Blu, con il suo itinerario, prevede ulteriori tappe lungo le coste siciliane, garantendo il coinvolgimento continuo di istituzioni, associazioni e cittadini in questa importante opera di salvaguardia.