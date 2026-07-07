Il Comune di Trento ha intensificato la lotta contro l'abbandono illecito di rifiuti, installando cinque nuove fototrappole in aree strategiche della città. L'iniziativa mira a rafforzare il controllo e la prevenzione di comportamenti scorretti nello smaltimento dei rifiuti, una problematica che ha destato crescente preoccupazione per il decoro urbano.

Nuove Fototrappole per il Decoro Urbano

Le nuove fototrappole sonostate posizionate in punti specifici, individuati tramite segnalazioni e rilevazioni comunali. Questi dispositivi monitorano costantemente le zone più soggette all'abbandono, registrando immagini utili all'identificazione dei responsabili.

L'obiettivo è "contrastare in modo più efficace l'abbandono di rifiuti e migliorare il decoro urbano".

L'efficacia di tali strumenti è già stata provata: le fototrappole precedentemente installate hanno permesso di identificare numerosi trasgressori e di avviare procedimenti sanzionatori. Con l'aggiunta di questi cinque nuovi dispositivi, il numero complessivo di strumenti di sorveglianza sul territorio comunale aumenta, potenziando significativamente la capacità di controllo e l'effetto deterrente contro le pratiche illecite.

Impegno del Comune e Sensibilizzazione Ambientale

L'amministrazione di Trento ha sottolineato l'importanza della collaborazione cittadina nel segnalare episodi di abbandono e nel rispettare le regole di conferimento.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di interventi per promuovere la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio urbano. Le fototrappole rappresentano uno strumento chiave per sensibilizzare la popolazione e contrastare le pratiche illecite che danneggiano l'ambiente e l'immagine della città.

L'azione comunale, affiancata da campagne informative e controlli periodici, mira a ridurre i casi di abbandono e responsabilizzare la cittadinanza. La presenza delle fototrappole è segnalata con appositi cartelli, informando e scoraggiando comportamenti non conformi alle normative vigenti.