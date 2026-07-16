Un importante investimento di 145 milioni di euro è stato annunciato per il sistema di depurazione delle acque a Reggio Calabria e nella sua area metropolitana. L'annuncio, dato il 16 luglio 2026 dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, segna un passo significativo per il miglioramento delle infrastrutture idriche del territorio reggino, rispondendo a una sentita esigenza di tutela ambientale e salute pubblica.

Dettagli e obiettivi dell'intervento

L'ingente finanziamento, pari a 145 milioni di euro, è specificamente destinato al potenziamento e all'ammodernamento del sistema di depurazione delle acque reflue, sia nel capoluogo che nell'intera area metropolitana.

Il deputato Cannizzaro ha definito questo risultato come "un risultato storico per il territorio", enfatizzando come le risorse siano state ottenute grazie a un'efficace collaborazione sinergica tra diverse istituzioni, sia a livello locale che nazionale. L'obiettivo primario è duplice: garantire una maggiore e più efficace tutela ambientale e, al contempo, offrire una risposta concreta alle necessità delle comunità locali, che in passato hanno spesso subito le conseguenze di carenze infrastrutturali nel cruciale settore della depurazione.

Implicazioni e benefici per la comunità

La realizzazione degli interventi previsti avrà un impatto profondo e positivo sulla regione. Cannizzaro ha evidenziato come questi lavori miglioreranno notevolmente la qualità della vita dei cittadini e rafforzeranno la salvaguardia dell'ambiente.

Il deputato ha espresso gratitudine verso tutti i soggetti istituzionali che hanno contribuito a questo esito, sottolineando l'importanza del lavoro congiunto. Questo finanziamento rappresenta una risposta tangibile e attesa a una problematica che da tempo affligge l'area di Reggio Calabria e il suo hinterland, dove le difficoltà nel trattamento delle acque reflue hanno generato non pochi disagi e preoccupazioni tra la popolazione residente. L'intervento mira a risolvere queste criticità, promuovendo un futuro più sostenibile per l'intera collettività.

Il ruolo strategico dell'Area Metropolitana

L'Area Metropolitana di Reggio Calabria, configurata come ente territoriale di secondo livello, svolge un ruolo cruciale nella gestione e nello sviluppo del territorio.

Essa comprende il comune capoluogo e numerosi altri comuni della provincia, con competenze che spaziano dalla pianificazione territoriale allo sviluppo sostenibile, dalla tutela dell'ambiente alla gestione dei servizi pubblici locali. In questo contesto, il potenziamento della rete di depurazione si inserisce come una delle priorità assolute dell'ente. L'obiettivo è elevare gli standard qualitativi dei servizi offerti ai cittadini e, in ultima analisi, contribuire in modo significativo alla valorizzazione del territorio, rendendolo più vivibile e attrattivo. Questo investimento è quindi fondamentale per l'attuazione delle politiche di sviluppo e benessere dell'intera area.