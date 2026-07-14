Un esperimento innovativo condotto in Trentino ha dimostrato l'efficacia dei dissuasori acustico-luminosi come sistema di protezione per i pascoli contro i predatori. Il test, realizzato in un'area montana, ha previsto l'installazione di dispositivi all'avanguardia, capaci di emettere segnali sonori e luminosi intensi. L'obiettivo è scoraggiare l'avvicinamento di animali selvatici, in particolare i lupi, agli animali al pascolo, garantendo la loro incolumità e la tranquillità degli allevatori.

Il successo dell'intervento: un lupo in fuga

L'episodio più significativo, che ha confermato la validità di questa tecnologia, si è verificato durante le ore notturne.

Un lupo si è avvicinato al perimetro del recinto dove gli animali domestici erano custoditi. L'attivazione automatica dei dissuasori acustico-luminosi ha generato una reazione immediata: l'animale selvatico si è dato alla fuga, allontanandosi rapidamente dalla zona protetta senza causare alcun danno al bestiame. Questo evento è stato documentato, fornendo una prova tangibile dell'utilità pratica di tali sistemi nella prevenzione degli attacchi e nella tutela degli allevamenti da parte dei predatori.

Tecnologia e visione: la convivenza in Trentino

I dissuasori acustico-luminosi impiegati in questo progetto rappresentano una soluzione tecnologica avanzata. Sono progettati per rilevare con precisione la presenza di predatori e attivare una combinazione di segnali sonori e visivi.

Questa emissione crea un ambiente percepito come ostile per gli animali selvatici, inducendoli a mantenere le distanze. L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle strategie che il Trentino sta implementando per favorire una convivenza sostenibile tra le attività zootecniche e la fauna selvatica. L'attenzione è focalizzata sulla tutela degli allevatori e sulla salvaguardia degli animali domestici, cercando un equilibrio che rispetti sia le esigenze umane sia quelle naturali.

Il successo di questo esperimento apre prospettive significative per un'applicazione più estesa di questi sistemi in tutte le aree considerate a rischio. L'adozione diffusa dei dissuasori acustico-luminosi può contribuire in modo determinante a ridurre i conflitti tra gli allevatori e i predatori.

Promuovendo attivamente soluzioni non letali per la gestione della fauna, si mira a un futuro in cui la protezione degli allevamenti e il rispetto della biodiversità possano coesistere efficacemente, offrendo un modello replicabile anche in altri contesti.