I Carabinieri Forestali hanno recentemente denunciato due individui per aver compiuto un'azione di spianamento non autorizzato di una porzione di duna costiera. L'episodio si è verificato nel territorio di Ugento, in provincia di Lecce, all'interno di un'area specificamente designata come protetta. Questa zona, infatti, è sottoposta a rigorosi vincoli paesaggistici e ambientali, che impongono severe restrizioni su qualsiasi attività che possa alterare la morfologia naturale del territorio o comprometterne l'equilibrio ecologico. La denuncia rappresenta un segnale forte contro le violazioni delle normative a tutela del patrimonio naturale.

L'intervento dei Carabinieri Forestali e l'area interessata

L'operazione di spianamento ha interessato una sezione significativa della duna costiera, un elemento naturale la cui integrità è considerata di importanza cruciale per la salvaguardia dell'ecosistema locale. I militari dell'Arma, dopo un'attenta verifica, hanno accertato che i lavori erano stati eseguiti in totale assenza delle necessarie autorizzazioni. Questa mancanza costituisce una chiara violazione delle normative vigenti, specificamente promulgate per la protezione e la salvaguardia delle aree protette. L'area colpita dall'intervento abusivo è riconosciuta per il suo particolare pregio naturalistico e paesaggistico, rendendo l'atto ancora più grave in termini di impatto ambientale e legale.

Vincoli di tutela e l'importanza delle dune costiere

La porzione di territorio dove si è verificato l'episodio è soggetta a specifici vincoli paesaggistici e ambientali, che hanno lo scopo di prevenire e impedire qualsiasi tipo di modifica non autorizzata. Le dune costiere, infatti, non sono semplici formazioni sabbiose, ma rappresentano un elemento ecologico fondamentale per la protezione del litorale dall'erosione marina e per la conservazione della biodiversità. Esse fungono da habitat per numerose specie vegetali e animali, contribuendo in modo significativo alla ricchezza naturale della regione. L'attività contestata, avendo comportato una evidente alterazione della morfologia naturale del sito, ha innescato l'azione legale dei Carabinieri Forestali.

Le indagini sono tuttora in corso con l'obiettivo di accertare eventuali ulteriori responsabilità e di quantificare con precisione l'entità del danno ambientale causato da tale operazione illecita, al fine di procedere con le opportune azioni ripristinatorie e sanzionatorie.