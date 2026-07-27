Il 30 luglio 2026 segna l'Earth Overshoot Day, la data simbolica in cui l'umanità avrà esaurito le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare nell'arco di un anno. Da questo momento in poi, la popolazione mondiale vivrà in un debito ecologico, consumando risorse che il pianeta non riesce più a rinnovare entro i dodici mesi.

Attualmente, il consumo globale equivale a quello di 1,73 pianeti Terra. Questo squilibrio tra domanda e capacità rigenerativa si protrae da oltre cinquant'anni, generando un deficit ecologico accumulato pari a 20,6 anni della capacità rigenerativa del pianeta.

È fondamentale invertire questa tendenza, con particolare attenzione alle città, che svolgono un ruolo centrale sia nei consumi sia nelle emissioni.

Il ruolo delle città nella pressione sulle risorse

Le città, pur occupando solo il 3% della superficie terrestre, ospitano oltre metà della popolazione mondiale. Sono responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Si stima che entro il 2050 la quota di popolazione urbana salirà a quasi il 70%. Allo stesso tempo, le aree urbane generano oltre l'80% del PIL globale, confermandosi come motori dell'economia mondiale.

Eva Alessi, responsabile sostenibilità del Wwf Italia, evidenzia: "Le città non finiscono ai loro confini: la loro impronta ecologica si estende ben oltre il loro perimetro amministrativo.

Ma è proprio nelle città che si gioca una parte decisiva della transizione ecologica. Investire in mobilità sostenibile, edifici efficienti, servizi condivisi, sistemi alimentari più sostenibili, economia circolare e più natura urbana significa contribuire a diminuire l'impronta ecologica, migliorare la qualità della vita e contribuire a posticipare sempre di più l'Earth Overshoot Day".

L'Earth Overshoot Day: calcolo e implicazioni

L'Earth Overshoot Day è calcolato annualmente dal Global Footprint Network, un'organizzazione internazionale che misura il rapporto tra la domanda umana di risorse e la capacità della Terra di rigenerarle. Il calcolo si basa su dati relativi alla biocapacità globale e all'impronta ecologica dell'umanità.

Il risultato è una data che indica quanto rapidamente vengono consumate le risorse naturali rispetto alla loro capacità di rigenerazione. Nel 2026, la data cade il 30 luglio, evidenziando la necessità di azioni concrete per ridurre la pressione sugli ecosistemi naturali.

Il Global Footprint Network, fondato nel 2003, promuove strumenti di misurazione e strategie per aiutare governi, aziende e cittadini a vivere entro i limiti ecologici del pianeta. Posticipare l'Earth Overshoot Day di soli cinque giorni ogni anno permetterebbe di tornare a vivere entro i limiti della Terra entro il 2050.