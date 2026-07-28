Il 28 luglio 2026, la Centrale idroelettrica di Galleto ha aperto al pubblico in un'iniziativa straordinaria di Enel, parte della Festa delle Acque 2026 (25 luglio - 2 agosto). Duecento persone hanno visitato questo principale impianto di energia rinnovabile dell'Italia centrale, scoprendone storia e funzionamento.

Guidati dal personale esperto Enel, i visitatori hanno esplorato l'impianto idroelettrico, dove innovazione, sostenibilità e memoria storica si intrecciano da un secolo. Apprezzate sala macchine e parte storica dell'edificio, esempio di archeologia industriale, distinta per il pregio architettonico.

La centrale, con 326 megawatt di potenza, alimentata da Velino e Medio Nera tramite l'invaso di Piediluco, è strategica per la produzione di energia pulita e per il suo valore storico.

Visite e sostenibilità

L'accesso gratuito, con visite su prenotazione per gruppi di quaranta persone (un'ora), ha garantito sicurezza e qualità. I partecipanti hanno approfondito il funzionamento di turbine e sistemi di produzione, e le tecnologie per efficienza e sostenibilità. L'iniziativa ha evidenziato la transizione energetica e il ruolo delle rinnovabili.

Festa delle Acque e turismo

L'apertura si inserisce nel calendario della Festa delle Acque 2026, organizzata dalla Pro Loco di Piediluco, che celebra il legame acqua-territorio.

La manifestazione ha offerto eventi: musica, laboratori, sport, libri e la Serata dei Barcaioli (1° agosto), con sfilata di barche allegoriche e spettacolo pirotecnico. Promuovendo il turismo industriale, l'iniziativa ha permesso di conoscere realtà produttive e il patrimonio tecnico, storico e culturale. Ciò accresce la consapevolezza su energie rinnovabili e gestione responsabile delle risorse.