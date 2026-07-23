Enel si prepara ad aprire le porte della sua storica centrale idroelettrica di Galleto con un'apertura straordinaria, un evento imperdibile che si terrà martedì 28 luglio. Questa iniziativa si inserisce nel ricco calendario della Festa delle Acque, la celebre rassegna culturale, sociale e artistica promossa dalla Pro loco di Piediluco, in programma dal 25 luglio al 2 agosto 2026. L'evento rappresenta un'opportunità unica per i cittadini di scoprire da vicino uno degli impianti più significativi per la produzione di energia rinnovabile nel cuore dell'Italia centrale.

L'apertura straordinaria sottolinea l'impegno di Enel nella valorizzazione del territorio e nel sostegno a manifestazioni che celebrano le tradizioni locali, offrendo al contempo uno sguardo sul futuro energetico.

Un viaggio nel cuore dell'energia rinnovabile

La giornata di martedì 28 luglio sarà interamente dedicata a tour guidati esclusivi all'interno della centrale. I visitatori saranno accompagnati da personale tecnico specializzato di Enel, che fornirà approfondimenti dettagliati sul funzionamento dell'impianto idroelettrico. Sarà un'occasione per comprendere appieno il ruolo cruciale delle fonti rinnovabili nel percorso di transizione energetica e per esplorare il profondo legame tra la produzione di energia pulita e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Ogni visita avrà una durata di circa un'ora e sarà organizzata per gruppi di un massimo di 40 persone, con quattro turni disponibili nell'arco della mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. La partecipazione a questi tour è completamente gratuita, ma per garantire un'esperienza ottimale e gestire al meglio gli accessi, è richiesta la prenotazione obbligatoria. Tutte le informazioni e le modalità per prenotare il proprio posto sono disponibili sulla pagina web ufficiale di Enel, dedicata all'evento.

La centrale di Galleto: storia, tecnologia e il programma della Festa

La centrale idroelettrica di Galleto rappresenta un pilastro dell'ingegneria e della produzione energetica in Italia centrale.

Con una potenza installata di 326 MW, l'impianto è alimentato strategicamente dalle acque del fiume Velino e del canale Medio Nera, che confluiscono nell'invaso di Piediluco. Questa centrale non è solo un esempio di efficienza nella produzione di energia pulita, ma è anche un sito di notevole valore storico e architettonico, testimonianza di un'epoca e di un'innovazione che continuano a generare benefici per il territorio. L'apertura straordinaria si integra perfettamente nel vasto programma della Festa delle Acque, un evento che anima Piediluco con due intensi fine weekend di intrattenimento. I partecipanti potranno godere di un'ampia offerta che spazia dalla musica dal vivo alla ricca gastronomia locale, da coinvolgenti laboratori a sessioni sportive, fino a interessanti presentazioni di libri.

Il culmine della manifestazione è atteso per sabato primo agosto con la tradizionale e affascinante serata dei barcaioli, che vedrà la suggestiva sfilata delle barche allegoriche seguita da uno spettacolare show pirotecnico che illuminerà il cielo di Piediluco.