Un'allerta zanzare è stata diramata nel bacino del lago di Pergusa, a Enna, a causa di una massiccia proliferazione di insetti, inclusa la zanzara tigre. Decine di segnalazioni sono pervenute al Comune da parte di imprenditori, preoccupati per l'impatto sulla stagione estiva, e di residenti, che lamentano disagi nella vita quotidiana.

Per contrastare l'infestazione, il Comune di Enna ha attivato un piano straordinario di disinfestazione che coprirà Pergusa e l'intera città. Gli interventi saranno eseguiti ogni due notti fino al 31 ottobre da Ecoenna servizi, società già incaricata della raccolta differenziata.

Il sindaco Mirello Crisafulli ha firmato un'ordinanza specifica per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare riferimento alla zanzara tigre e alla zanzara comune.

Dettagli operativi e precauzioni per i cittadini

La decisione è scaturita da un tavolo tecnico che ha coinvolto il libero consorzio comunale di Enna, Ecoenna servizi, l’Asp e l’ente autodromo di Pergusa, per definire le modalità operative. La disinfestazione sarà condotta con misure a tutela di popolazione, animali e ambiente. Prima di ogni intervento, la cittadinanza sarà informata su data, orario, zone, principi attivi e precauzioni. Durante i trattamenti, i cittadini sono invitati a tenere chiuse porte e finestre, evitare le aree interessate, ricoverare gli animali domestici e proteggere ortaggi, frutta e alimenti esposti.

Il sindaco Crisafulli ha dichiarato: “Abbiamo previsto una lotta integrata alle zanzare, che unisce interventi contro le larve e contro gli insetti adulti a un lavoro costante di prevenzione sul territorio. È la risposta più efficace al disagio segnalato dai cittadini nelle scorse settimane, e per questo abbiamo voluto coinvolgere subito tutti gli enti competenti, per un piano coordinato e tempestivo”.

Misure preventive: l'esempio di Riccione

L'approccio di Enna si inserisce in un quadro di misure simili adottate in altre città, come l'ordinanza in vigore a Riccione dal 1° maggio al 31 ottobre 2026. L'ordinanza di Riccione, firmata dalla sindaca Daniela Angelini, promuove un approccio integrato che privilegia l'eliminazione dei focolai larvali e trattamenti larvicidi mirati; i trattamenti contro gli adulti sono riservati a infestazioni significative, con attenzione a salute pubblica e impatti ambientali.

Sono stabilite prescrizioni per cittadini, enti pubblici e privati, proprietari e affittuari di aree esterne, volte a prevenire i focolai larvali. È obbligatorio evitare ristagni d'acqua in contenitori, trattare periodicamente tombini e pozzetti con larvicidi o chiuderli con reti zanzariere. Le aree esterne devono essere mantenute pulite. Specifiche indicazioni riguardano anche cimiteri, serre e vivai per una lotta programmata.

I trattamenti adulticidi in aree private devono essere comunicati cinque giorni prima al Comune e all'Ausl Romagna, con avvisi alla popolazione 48 ore prima. Tali interventi sono ammessi solo in via straordinaria, in orari crepuscolari/notturni/mattutini, evitando vento/pioggia e proteggendo persone, animali, piante, apiari (almeno 300m), arredi esterni, laghetti e orti.

Sono vietati vicino ad asili nido e scuole primarie durante l'orario di apertura. Sono esclusi prodotti pericolosi per la salute.

La responsabilità delle violazioni ricade su proprietari, affittuari e imprese esecutrici, con multe da 80 a 480 euro. La vigilanza è affidata a Polizia locale, Ausl Romagna e altri ufficiali di polizia giudiziaria. Queste azioni coordinate mirano a ridurre la popolazione di zanzare e a tutela della salute pubblica attraverso prevenzione e controllo.