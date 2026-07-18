Sono riprese all'alba le operazioni di spegnimento del vasto incendio che interessa i territori tra i comuni di Noragugume, Ottana e Sedilo, situati tra il Nuorese e l’Oristanese. Le fiamme hanno continuato a bruciare per tutta la notte, devastando diverse centinaia di ettari di territorio, secondo una prima stima parziale. Durante le ore notturne, i focolai sono stati presidiati esclusivamente dalle squadre a terra, poiché i mezzi aerei non possono operare per ragioni di sicurezza.

Questa mattina, un imponente dispositivo di soccorso è operativo sul posto.

Sono impiegati due elicotteri leggeri della flotta regionale, due Canadair – di cui uno già in azione – e circa una decina di squadre a terra, per un totale di circa cinquanta uomini. Il personale coinvolto comprende membri del Corpo Forestale, di Forestas, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. L’incendio, pur non destando particolare preoccupazione al momento, richiede lo spegnimento di numerosi piccoli fronti prima che le temperature aumentino e il vento da nord-ovest, già presente, possa intensificarsi, complicando le operazioni.

L'origine del rogo e le aree minacciate

L'incendio ha avuto inizio nel pomeriggio del giorno precedente, intorno alle 16:30, nell’agro di Noragugume. Le alte temperature hanno favorito una rapida propagazione delle fiamme, che si sono estese velocemente verso la piana di Ottana, arrivando a lambire il centro urbano.

La situazione ha richiesto un intervento immediato e massiccio dei soccorsi, poiché il fronte del fuoco ha minacciato direttamente il centro abitato e una casa di riposo. Le squadre a terra, inclusi Vigili del Fuoco di Nuoro e Oristano, Corpo Forestale, Forestas e Protezione Civile, sono attivamente impegnate nel contenimento e nella protezione delle strutture e delle aziende presenti nella zona colpita.

Per contrastare l’avanzata del rogo, è stato richiesto il massiccio supporto di mezzi aerei dello Stato e della flotta regionale. In volo, oltre ai due Canadair già menzionati, operano tre elicotteri regionali, affiancati da un Super Puma. Ulteriori elicotteri sono giunti dalle basi di Sorgono e San Cosimo, insieme ad altri due Canadair decollati da Olbia, rafforzando la capacità di intervento dall'alto per arginare il fronte.

Il coordinamento delle forze in campo

Il Corpo Forestale della Regione Sardegna svolge un ruolo cruciale nella gestione di questa emergenza, coordinando le attività di monitoraggio, intervento e supporto alle altre forze in campo, tra cui Forestas, Protezione Civile e Vigili del Fuoco. La flotta regionale di elicotteri e i mezzi aerei statali sono strumenti indispensabili per il contrasto agli incendi, specialmente in aree di difficile accesso via terra e quando sono coinvolte ampie superfici. Le operazioni di spegnimento proseguiranno intensamente nelle prossime ore, con l'obiettivo primario di circoscrivere e domare tutti i focolai attivi prima dell'arrivo delle ore più calde della giornata e di eventuali rinforzi del vento, che potrebbero aggravare la situazione.