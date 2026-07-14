Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio del 14 luglio 2026 nelle campagne al confine tra Pescara, precisamente nella zona di Colle Santo Spirito, e San Giovanni Teatino. L'emergenza ha richiesto l'intervento immediato di numerose squadre dei vigili del fuoco, supportate da due elicotteri, dalla protezione civile e da volontari locali. Le fiamme stanno interessando principalmente sterpaglie e vegetazione, ma la situazione è critica in quanto minacciano direttamente le abitazioni della zona.

Le autorità hanno prontamente dichiarato che, al momento, gli edifici sono stati messi in sicurezza.

Tuttavia, la gravità e l'estensione del rogo hanno reso indispensabile richiedere l'intervento di un Canadair per potenziare le operazioni di spegnimento. Questo incendio si inserisce in un quadro di emergenza più ampio che sta interessando l'intera regione Abruzzo, dove numerosi focolai si sono accesi in diverse località, aggravati dalle persistenti condizioni di caldo e vento.

Operazioni di soccorso e contenimento

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile, sono attivamente impegnati numerosi volontari che collaborano senza sosta nelle attività di contenimento delle fiamme. La mobilitazione di due elicotteri e la richiesta di un Canadair sottolineano la complessità e l'urgenza dell'intervento.

Le squadre di soccorso stanno lavorando instancabilmente per prevenire un'ulteriore espansione dell'incendio e per salvaguardare le abitazioni e le infrastrutture situate tra Colle Santo Spirito e i confini con San Giovanni Teatino.

Le autorità locali hanno ribadito che la sicurezza degli abitanti e la salvaguardia del territorio rappresentano la massima priorità. Le operazioni proseguiranno senza interruzioni fino al completo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza definitiva di tutte le aree interessate dall'evento.

Emergenza incendi: il quadro regionale in Abruzzo

L'incendio che sta devastando le campagne pescaresi si colloca in una più ampia e preoccupante situazione di emergenza che sta flagellando l'intera regione Abruzzo.

Negli stessi giorni, numerosi altri incendi hanno colpito diverse località, tra cui Ortona, Rocca San Giovanni, Fossacesia e varie zone del Pescarese. In queste aree, la gravità dei roghi ha reso necessarie evacuazioni di residenti e di importanti strutture, come l'Aqualand di Vasto e il camping “La Grotta del Saraceno”.

Le operazioni di spegnimento a livello regionale hanno visto l'impiego coordinato di elicotteri e Canadair, con la collaborazione congiunta di squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. Le istituzioni regionali hanno prontamente attivato vertici di emergenza per coordinare la gestione della crisi e gli interventi. Sono state evidenziate situazioni di rischio significativo per la popolazione e per le infrastrutture, portando a richieste di stato di calamità e alla necessità di interventi straordinari per la rinaturalizzazione delle aree colpite. Il fenomeno degli incendi, esacerbato dalle condizioni climatiche avverse, sta mettendo a dura prova le risorse operative e la sicurezza dell'intero territorio abruzzese.