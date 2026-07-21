La Giunta regionale della Basilicata ha approvato e finanziato due interventi destinati al Comune di Francavilla in Sinni, in provincia di Potenza, per un importo complessivo di 520 mila euro. I progetti sono stati accolti dopo le richieste avanzate dall'amministrazione comunale.

I progetti finanziati

Come reso noto dall'ufficio stampa della Regione, i fondi saranno destinati agli "Interventi per la fruizione turistica integrata delle risorse naturali nell'area del rifugio La Caserma e dell'Oasi del Bosco Rubbio", finanziati con 400 mila euro, e alla "Progettazione ed operazioni connesse alla realizzazione del parcheggio piazza San Francesco", per un importo di 120 mila euro.

Secondo la nota della Giunta, gli interventi "costituiscono componenti funzionali del più ampio processo di valorizzazione del sistema territoriale del Pollino e dei territori interni nell'ambito della strategia regionale di valorizzazione dei territori interni delineata dal Piano Strategico Regionale Basilicata 2021-2030 e concorrono, attraverso il miglioramento dell'accessibilità, della mobilità locale e della fruizione delle risorse ambientali e paesaggistiche, al conseguimento degli obiettivi strategici richiamati dal Piano Strategico Regionale 2021-2030".

Il commento del sindaco

Per il sindaco Pasquale Ciancia, "questi finanziamenti rappresentano un punto di svolta fondamentale per la nostra comunità. Siamo riusciti ad ottenere risorse strategiche che cambieranno il volto della nostra accoglienza turistica e della vivibilità del nostro centro urbano".