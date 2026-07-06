Un nuovo confronto politico si è aperto in Friuli Venezia Giulia sul riutilizzo delle ex aree militari per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Partito Democratico regionale sostiene che una proposta per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle ex caserme dismesse fosse già stata presentata cinque anni fa, accusando la Giunta regionale di essere intervenuta in ritardo con un atto che, per i dem, ha soltanto valore di indirizzo.

Il dibattito è scaturito dalla comunicazione portata in Giunta dagli assessori Sebastiano Callari (Patrimonio) e Fabio Scoccimarro (Difesa dell’ambiente).

Al centro della discussione vi è l’ipotesi di utilizzare le aree ex militari per realizzare una rete di impianti da fonti rinnovabili, con particolare attenzione al fotovoltaico. Il consigliere regionale del Pd Massimiliano Pozzo e Mariagrazia Santoro, responsabile Pd Fvg per Infrastrutture e pianificazione territoriale ed ex assessora regionale, hanno evidenziato che il progetto di legge per favorire il fotovoltaico nelle ex caserme era stato presentato quando Cristiano Shaurli era consigliere regionale e segretario del Pd Fvg. Non sarebbe stato necessario attendere il 2026 per una comunicazione in Giunta, definita una semplice espressione di indirizzo e non un provvedimento vincolante.

La proposta del Pd e le critiche sui tempi

La proposta richiamata dal Pd prevedeva incentivi e contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici non solo su ex servitù militari dismesse, ma anche su edifici, discariche e cave esaurite, oltre che su aree industriali. Pozzo collega la critica alla linea del partito sul tema energetico, richiamando la capacità della rete di sostenere consumi e produzione, e la necessità di contenere il consumo di suolo. L'utilizzo anticipato degli strumenti proposti dall’opposizione avrebbe permesso di recuperare e bonificare più aree senza ulteriore consumo di suolo.

Il Pd ha inoltre contestato il metodo politico della maggioranza regionale, affermando che il Centrodestra e la Giunta avrebbero in più occasioni respinto le proposte dell’opposizione senza recepirne gli strumenti operativi.

Per i dem, l'approvazione di una legge è stata ritardata fino al 2025, a seguito di una bocciatura della Corte costituzionale. Un'azione più tempestiva avrebbe offerto risposte più rapide al caro energia per aziende e cittadini. La critica finale investe la pianificazione territoriale: il Pd denuncia un'assenza di programmazione e sostiene che, in diversi casi, sia stata consentita un'occupazione selvaggia del territorio, anche contro la volontà dei Comuni.

Potenziale delle ex aree militari per l'energia

Le ex aree militari in Friuli Venezia Giulia rappresentano una risorsa potenziale per la produzione di energia rinnovabile e il recupero di aree degradate. La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le ex caserme, è un obiettivo strategico per la riqualificazione urbana e la sostenibilità ambientale.

Tali aree, una volta dismesse, possono essere destinate a nuovi usi, tra cui impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo alla riduzione del consumo di suolo e alla bonifica di siti precedentemente inutilizzati.

La gestione e la pianificazione di tali interventi sono di competenza della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione Friuli Venezia Giulia, che coordina le iniziative di recupero e valorizzazione degli immobili pubblici.