Il consiglio comunale di Gela, in provincia di Caltanissetta, ha approvato un atto d’indirizzo con l’obiettivo di azzerare i conferimenti di rifiuti provenienti da comuni esterni all’ambito locale nella discarica di Timpazzo. Questa decisione, maturata al termine di una lunga seduta monotematica, riflette le crescenti preoccupazioni riguardo la capacità residua del sito, condivise sia dalla maggioranza che dall’opposizione consiliare. L'iniziativa mira a salvaguardare la funzionalità dell'impianto per le esigenze del territorio gelese.

Allarme Saturazione per la Discarica di Timpazzo

Durante la discussione, i consiglieri hanno evidenziato una situazione critica, sottolineando che "il sistema di trattamento meccanico biologico del sito e l’unica vasca attiva, quella E, rischiano la saturazione già entro il prossimo ottobre". Hanno inoltre ribadito con forza la necessità che "Timpazzo deve ritornare a essere una discarica comprensoriale", evidenziando l'urgenza di limitare l'afflusso di rifiuti da altri territori. Il timore principale è che l'impianto non sia più in grado di accogliere ulteriori carichi, compromettendo seriamente la gestione locale dei rifiuti e la stabilità del sistema di smaltimento.

Critiche alla Gestione Regionale e Gravi Impatti Economici

Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, che ricopre anche il ruolo di membro del consiglio di amministrazione della Srr4 (società che sovraintende il ciclo dei rifiuti nel territorio), ha espresso ferme critiche nei confronti delle scelte operate dalla Regione. "Non capisco perché i comuni catanesi e quelli agrigentini devono conferire a Timpazzo visto che ci sono gli impianti di Sicula trasporti, per Catania, e Siculiana, per Agrigento", ha dichiarato Di Stefano. Il primo cittadino ha poi delineato i gravi rischi economici che la comunità gelese affronterebbe in caso di chiusura della discarica. "Se Timpazzo dovesse chiudere, il nostro comune si troverebbe a pagare i conferimenti fino a 350 euro a tonnellata, perché saremmo costretti a rivolgerci ad altri impianti in Sicilia o fuori regione.

Attualmente, paghiamo 60 euro a tonnellata". Questa eventualità porterebbe il PEF (Piano Economico Finanziario) a "schizzare a 25 milioni di euro, con un drastico aumento della Tari". Il sindaco ha concluso con un interrogativo diretto, evidenziando l'ingiustizia percepita: "Perché i nostri cittadini devono rimettersi di tasca propria se abbiamo una discarica che è di nostra proprietà?".

Gestione Commissariale e Prossimo Vertice Tecnico

Attualmente, la discarica di Timpazzo è sotto gestione commissariale. Un commissario è stato nominato a seguito di un’inchiesta che ha coinvolto i vertici di Impianti Srr, la società precedentemente responsabile della gestione del sito. In questa fase, il commissario si occupa della conduzione operativa dell'impianto, garantendo la continuità del servizio.

Per mercoledì è stato convocato un importante incontro tecnico, organizzato dal dipartimento regionale acqua e rifiuti. La riunione si terrà presso la prefettura di Caltanissetta e avrà l'obiettivo di analizzare la situazione attuale e di individuare possibili soluzioni operative per affrontare la crisi dei rifiuti e la saturazione della discarica.