Il Consiglio comunale di Genova ha approvato una mozione per l'installazione di cartelli informativi sulle spiagge pubbliche e negli stabilimenti balneari comunali. L'iniziativa, proposta dal Partito Democratico a prima firma dei consiglieri Edoardo Marangoni ed Enrico Frigerio, mira a sensibilizzare i cittadini sui tempi di biodegradabilità dei rifiuti più comuni abbandonati sull’arenile o in mare, riflettendo l'impegno della città nella consapevolezza ecologica e nella protezione dei suoi ecosistemi costieri.

Dettagli e finalità dell'iniziativa

I cartelli informativi, posizionati nelle aree balneari gestite dal Comune, illustreranno quanto tempo impiegano a degradarsi rifiuti come mozziconi di sigaretta, accendini, bottiglie di plastica e vetro, lattine e chewing-gum. L'obiettivo è fornire uno strumento di consapevolezza ambientale, senza divieti o sanzioni, stimolando una riflessione sull'impatto a lungo termine di tali abbandoni e incoraggiando comportamenti più responsabili.

Questa azione si inserisce in una più ampia politica comunale dedicata all'ecologia e alla salvaguardia del litorale genovese, promuovendo pratiche più sostenibili tra residenti e turisti per la conservazione delle coste cittadine.

Contesto istituzionale e impatto

L'approvazione della mozione è avvenuta durante una seduta del Consiglio comunale che ha affrontato diverse tematiche, inclusi modifiche al regolamento degli artisti di strada e la promozione di nuovi termini sociali, oltre ai cartelli di biodegradabilità. La proposta, firmata anche dalla consigliera Martina Caputo e altri esponenti, evidenzia un impegno trasversale per la tutela ambientale. L'iniziativa si concentra sull'importanza di informare i cittadini sull'impatto ecologico dei rifiuti, stimolando comportamenti più responsabili sulle spiagge per preservare la bellezza naturale e la salute degli ecosistemi costieri di Genova per le generazioni future, rafforzando il ruolo della città nella gestione ambientale consapevole.