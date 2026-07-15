La Puglia è stata duramente colpita da una serie di incendi che, tra la prima settimana di giugno e il 13 luglio 2026, hanno devastato circa 972 ettari di territorio. L'allarme è stato lanciato dall'Ordine dei geologi di Puglia, tramite il suo presidente Giovanni Caputo, che ha evidenziato gravi rischi per l'assetto idrogeologico della regione. Le province di Lecce e Taranto risultano le più colpite, secondo i dati provvisori.

Caputo ha sottolineato come la combustione della vegetazione riduca drasticamente la coesione superficiale del suolo, favorendo un aumento dell'erosione e dell'apporto di sedimenti ai corsi d'acqua.

Un'ulteriore preoccupazione riguarda il possibile incremento del rischio di frane. La degradazione delle radici e le alterazioni delle proprietà idrauliche del suolo – con una ridotta infiltrazione e un maggiore ruscellamento – accrescono significativamente la probabilità di fenomeni franosi sui versanti interessati, in particolare in aree con pendii acclivi o suoli superficiali.

Distribuzione degli incendi e impatti sul territorio

I dati elaborati dal sistema europeo di monitoraggio incendi (Effis/Copernicus) e da fonti regionali offrono un quadro dettagliato della devastazione. Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 13 luglio 2026, la provincia di Lecce ha registrato 399 ettari bruciati, seguita dal Tarantino con 364 ettari.

Nel Foggiano sono andati in fumo 167 ettari, mentre la provincia BAT ha subito la perdita di 29 ettari e il Brindisino di 13 ettari. Questi incendi hanno avuto un impatto profondo sulla vegetazione e sul territorio, con conseguenze dirette sull'equilibrio idrogeologico delle zone colpite.

Di fronte a tale scenario, l'Ordine dei geologi pugliesi ha ribadito l'urgenza di attuare interventi di mitigazione e pianificazione post-incendio. Tali misure sono considerate indispensabili per ridurre efficacemente il rischio di frane e alluvioni nei mesi immediatamente successivi al passaggio delle fiamme.

Il ruolo del monitoraggio e l'importanza della prevenzione

Il sistema europeo di monitoraggio incendi (Effis/Copernicus) si conferma uno strumento cruciale nella rilevazione e nell'analisi degli incendi boschivi.

Gestito dalla Commissione europea, Effis fornisce dati satellitari aggiornati e rapporti dettagliati sulle superfici colpite, consentendo un monitoraggio in tempo reale dell'estensione degli incendi e una valutazione accurata dei rischi. Questo supporto è fondamentale per le autorità regionali e nazionali nella gestione delle emergenze e nella pianificazione delle strategie di prevenzione e ripristino ambientale.

In questo contesto, le autorità e gli enti preposti sottolineano l'importanza strategica di rafforzare le attività di prevenzione e controllo nelle aree rurali. L'obiettivo è duplice: limitare il rischio di nuovi focolai e mitigare le gravi conseguenze ambientali e sociali che gli incendi provocano sui territori interessati.