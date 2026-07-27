Un recente studio, frutto della collaborazione tra l’Università Statale di Milano e il Museo delle Scienze di Trento e pubblicato sulla rivista Ecography, ha messo in luce il ruolo cruciale dei ghiacciai di pietra e dei ghiacciai neri sulle Alpi italiane. Questi ambienti, dove il ghiaccio è inframezzato alle rocce o ricoperto da detriti, fungono da veri e propri rifugi per la biodiversità d’alta quota, minacciata dal riscaldamento globale. La ricerca, condotta nell’arco di tredici anni e basata sul monitoraggio di 471 punti lungo l’arco alpino italiano, rivela come i detriti rocciosi agiscano da isolante termico, rallentando la fusione del ghiaccio e generando microclimi freddi e umidi, essenziali per la sopravvivenza di specie alpine vulnerabili.

I risultati della ricerca sulla biodiversità alpina

L’analisi approfondita ha coinvolto 209 specie, tra piante vascolari e artropodi, inclusi coleotteri carabidi e ragni, scelti come organismi sentinella per valutare l’impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi montani. I dati hanno identificato 43 specie definite “perdenti” (losers), per le quali l’aumento delle temperature rappresenta una minaccia concreta. Tuttavia, un dato significativo emerge: il 21% di queste specie beneficia della presenza di ghiaccio sepolto, che mitiga gli effetti negativi del riscaldamento. Queste sono state designate come “buffered losers”, ovvero specie penalizzate dal clima ma capaci di persistere localmente grazie a questi microambienti protetti.

L’effetto protettivo dei detriti rocciosi è risultato particolarmente evidente per i coleotteri carabidi, mentre non è stato riscontrato lo stesso beneficio per i ragni, che mantengono un’elevata vulnerabilità all’aumento delle temperature. Barbara Valle, ricercatrice dell’Università Statale di Milano e corresponding author dello studio, ha sottolineato: “I ghiacciai di pietra e i ghiacciai neri non sono soltanto forme del paesaggio di interesse geomorfologico o glaciologico, ma sono importanti per la conservazione della biodiversità d’alta quota”.

Implicazioni per la conservazione e le sfide future

Questo studio evidenzia come anche i ghiacciai meno appariscenti svolgano un ruolo fondamentale nella protezione della biodiversità alpina.

Il modello sviluppato offre criteri pratici per l’identificazione di rifugi climatici, la cui esistenza era finora solo ipotizzata su scala locale e globale. Marco Caccianiga, docente di Botanica presso l’Università Statale di Milano e autore della pubblicazione, ha affermato che il modello “fornisce criteri utili per identificare i rifugi climatici, la cui presenza era stata fino a oggi solo ipotizzata”.

Mauro Gobbi, ecologo e ricercatore del MUSE, ha aggiunto che l’attuale cambiamento climatico impone un’intensificazione degli studi volti a comprendere il destino della biodiversità legata agli ambienti freddi, come quelli d’alta quota e glaciali. L’identificazione e la mappatura di queste aree di rifugio per la biodiversità esclusiva rappresenteranno una delle maggiori sfide scientifiche dei prossimi anni.