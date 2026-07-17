Il Ghiacciaio Planpincieux, situato nella Val Ferret nel territorio di Courmayeur, mantiene una condizione di stabilità. Le autorità regionali e i tecnici specializzati continuano il monitoraggio, confermando che la velocità media di spostamento del ghiacciaio si attesta intorno agli 800 millimetri al giorno, un valore in linea con quelli registrati nelle giornate del 15 e 16 luglio.

I dati, raccolti attraverso un radar interferometrico e verificati con rilievi effettuati tramite drone dal Dipartimento Ambiente e Territorio e dalla Fondazione Montagna Sicura, non mostrano evidenze significative di ulteriori accelerazioni nei movimenti.

Anche il volume della massa in movimento è risultato invariato rispetto alle precedenti rilevazioni, rassicurando sulla sua consistenza.

Misure di sicurezza permanenti in Val Ferret

Le misure di sicurezza già adottate dal Comune di Courmayeur rimangono pienamente in vigore per la tutela della popolazione. Tra queste, la chiusura totale al transito pedonale e veicolare della strada comunale compresa tra il bivio della Montitta e Planpincieux, e della Strada Rochefort. È stata inoltre disposta la sospensione obbligatoria di tutti i cantieri edili presenti nell’intera vallata e l’evacuazione della cosiddetta zona rossa. L’accesso in sicurezza alla Val Ferret continua a seguire le modalità definite dall’ordinanza comunale 6130/2026 del 16 luglio.

La valutazione della condizione “Moniglac” rossa sullo scenario S4 resta attiva, così come l’attivazione delle procedure di protezione civile. I tecnici escludono segnali che possano indicare la possibilità che porzioni del ghiacciaio si suddividano in volumi più piccoli, scongiurando l'attivazione di scenari di evento minori.

Previsioni meteo e monitoraggio costante

Per la giornata successiva, le previsioni indicano che lo zero termico sarà compreso tra i 4.100 e i 3.600 metri di quota. Per domenica, è atteso un progressivo abbassamento della quota massima fino ai 3.800 metri. I tecnici della Fondazione Montagna Sicura e del Dipartimento Ambiente e Territorio proseguono il monitoraggio continuo della situazione, mantenendo un contatto costante con l’amministrazione comunale di Courmayeur.

Il sistema di monitoraggio e le misure di sicurezza rimangono attivi per garantire la massima tutela della popolazione e una gestione tempestiva di eventuali evoluzioni del fenomeno glaciale, assicurando una costante vigilanza sull'area.